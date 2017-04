TV Novo 'Zorra' na globo

VIVER&

Novos quadros atores e formatos estão sendo estudados para a nova temporada que estreia no dia 15



Uma comédia do cotidiano, atento a política, tecnologia e situações caóticas do dia a dia. Esse será o novo "Zorra", humorístico da Globo. A nova temporada, apresentada na tarde de ontem em coletiva de imprensa, estreia no dia 15 .

Nessa nova temporada todo o programa será feito nas ruas, diferente dos trabalhos anteriores produzidos dentro de estúdios. "O programa terá atores, quadros e formatos novos", afirmou o diretor Maurício Farias.

"Tínhamos que pegar um programa com 16 anos de existência e dar uma cara diferente. Apostamos numa linguagem que aproximar mais o programa da vida das pessoas. O conceito do 'Zorra' é esse: tocar em temas do cotidiano. Por conta disso, resolvemos investir mais nas situações do que nos personagens", continuou o redator Marcius Melhem.

Érico Bras, Maria Clara Gueiros, Otávio Müller e Fernando Caruso chegam para incrementar o elenco já composto por Dani Calabresa, Rodrigo Sant'anna, Maria Clara Gueiros, Fernando Caruso e Luís Miranda, entre outros.