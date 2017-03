TV novidades estreiam na grade da tv cultura

VIVER&

'Terradois'; 'Máximo & Confúcio' e 'Metrópole' são destaques hoje

'Metrópole' ganha cara nova; já a série 'Máximo & Confúcio' traz um spin-off de 'Papai Sabe Nada' (1962-1966)



Dando sequência a virada que prometeu realizar em sua programação neste ano, a TV Cultura traz nesta terça-feira (21) três novidades para a sua grade: o programa "Terradois", a série "Máximo & Confúcio" e o "Metrópolis", agora de cara nova.

A partir das 22h15, após o Jornal da Cultura, entra no ar o "Metrópolis". O programa, apresentado por Adriana Couto e Cunha Jr, será exibido de terça a sexta-feira. Já aos domingos, a atração ganha uma edição especial com uma hora de duração, a partir das 19h, com matérias especiais e dicas de especialistas. Há ainda entrevistas exclusivas e making of de séries de TV.

Na estreia, a atração exibirá uma reportagem com o rapper E micida. Fundador da marca Laboratório Fantasma, o cantor lançou nova coleção nas passarelas da SPFW (São Paulo Fashion Week).

O programa ainda traz um material especial sobre gastronomia e cultura caipira e destaca o artista britânico Marcus Lyon, que durante seis meses percorreu 22 mil km por 25 cidades brasileiras em busca de retratar a identidade do país. O resultado deu origem a mostra "Somos Brasil".

Às 22h30, estreia a série "Terradois", com a atriz Maria Fernanda Cândido e o psicanalista Jorge Forbes. Responsável por promover o retorno da dramaturgia à emissora, a produção inédita une arte e teoria em uma linguagem nunca vista na televisão. O primeiro episódio tem como tema a morte e o anseio à posteridade.

Precursora na TV brasileira entre as sitcoms familiares, a série "Papai Sabe Nada" (1962-1966) ganha um "spin-off" quase 50 anos após seu fim. "Máximo & Confúcio", idealizada por Ricardo Côrte Real e Leonardo Cortez, aborda em 13 episódios o divertido e conturbado cotidiano de uma família de classe média em plena crise financeira. O primeiro episódio vai ao ar hoje, às 23h30.