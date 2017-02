TV novidade no 'Saia justa'

VIVER&

- 04:36



Foi anunciada no início dessa semana o novo time de apresentadoras do programa "Saia Justa", atração do canal pago GNT que está em sua 16ª temporada. Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Taís Araújo e a cantora Pitty estarão a frente do programa em 2017.

Astrid e Mônica estão no Saia Justa desde 2013. Já Taís e Pitty fazem a sua estreia, substituindo Barbara Gancia e Maria Ribeiro.

"Hoje foi o dia com elas, a mãe do Gabriel, a mãe da Julia e a mãe da Madalena! Chega logo, 8 de março! Vem quente, porque nós quatro estamos fervendo!", escreveu Taís em foto publicada no Instagram.

Ela será a primeira mulher negra a integrar o time de apresentadoras da atração, que já contou com Mônica Wadvogel, Marisa Orth, Rita Lee, Fernanda Young, Luana Piovani e Camila Morgado, entre outras.

No final de 2016, o canal anunciou a saída de Barbara e Maria em meio aos rumores de um desentendimento nos bastidores do programa. O Saia justa estreou em 2002 e, desde então, é um dos programas de maior audiência do canal.