TV Manifesto de artistas contra discriminação

Para atores, produções retratam o oriental de forma preconceituosa

Leia o manifesto completo no site de OVALE; Ken Kaneco, Marcos Miura e Cristina Sano assinam material



Um manifesto assinado por cerca de 200 artistas brasileiros de ascendência oriental foi lançado na noite de ontem (31), em São Paulo. O texto pede o fim da "discriminação étnica que ocorre em produções que retratam o oriental de forma esterotipada e preconceituosa".

O texto não fala da novela "Sol Nascente", que estreou segunda-feira (29) na Globo, mas a trama esteve sob polêmica após a escolha de Giovanna Antonelli como protagonista do núcleo oriental.

"Tentamos achar nos testes uma protagonista japonesa, mas não encontramos uma com status de estrela. Eu precisava disso. Novela tem um custo muito alto, não dá para arriscar", afirmou o autor Walter Negrão ao site "Ego".

Discórdia.

Em sua página no Facebook, o grupo esclarece que "não é a favor de nenhum tipo de boicote ou movimento que vá contra a livre expressão e a democracia".

Por outro lado, diz que entende que "frente às desigualdades existentes, não basta rejeitar as práticas de discriminação, mas realizar ações que possam corrigir distorções e aproximar indivíduos".