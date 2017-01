TV 'hasta la vista, baby'

VIVER&

A frase usada por Trump era ''You're fired', traduzida e usada por Roberto Justus como 'Você está demitido'



O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger substituiu Donald Trump, agora presidente dos Estados Unidos, no reality show "The Celebrity Apprentice", que deu origem ao programa "O Aprendiz", da Record, no Brasil.

Após muito suspense, o público americano descobriu qual a frase que Schwarzenegger vai usar para demitir os participantes do programa: "You're terminated. Get to the chopper" (Você está exterminado. Vá para o helicóptero, em tradução livre).

A frase faz referência a dois filmes clássicos do ator: "O Exterminador do Futuro" (1984) e "O Predador" (1987). E, a julgar pelas reações nas redes sociais, Schwarzenegger parece ter sido um sucesso no primeiro capítulo da oitava temporada do programa, transmitido na noite de segunda (2).

Mas segundo o estúdio MGM Television, Trump se manterá como coprodutor e terá seu nome nos créditos.