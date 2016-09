TV Globo revela apostas

VIVER&

Duas grandes apostas da Globo para setembro foram apresentadas na tarde da última terça-feira (6) à imprensa. A primeira delas é "Supermax", que estreia no dia 20 deste mês.

A série criada por José Alvarenga Jr., Marçal Aquino e Fernando Bonassi traz um misto ação, drama, suspense e thriller. O objetivo é mais do que entreter, mas inovar o cenário dos seriados brasileiros.

Na trama, um reality show apresentado por Pedro Bial com 12 pessoas confinadas em um presídio de segurança máxima. Em comum: todos já cometeram algum crime na vida.

Com Mariana Ximenes, Erom Cordeiro e Cleo Pires no elenco.

O segundo seriado é "Nada será como antes", criado pelo gaúcho Jorge Furtado ao lado de Guel Arraes, e tem como pano de fundo o nascimento de uma emissora de televisão nos anos 1950 e deve chegar à TV no dia 27.

Débora Falabella e Murilo Benício --casal na TV e na vida real-- dá vida ao drama romântico de um empreendedor visionário e uma locutora de rádio que sonha em ser atriz. Também no elenco Bruna Marquezine, Osmar Prado e Daniel de Oliveira.