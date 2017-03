TV física agrada chefs

VIVER&

- 04:36



A região do Vale do Paraíba tem por quem torcer nesta quarta edição do 'Masterchef Brasil' (Band). Caroline Martins, 30 anos, moradora de São José dos Campos, foi aprovada para entrar no programa.

A doutora em física trabalha como pesquisadora no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e em seu primeiro prato apostou em um Pintado na telha com vegetais e um molho de queijo da Serra da Canastra.

O molho não foi aprovado. "Não precisa disso", afirmou o chef Erick Jacquin. "Já isso aqui é bom", continuou se referindo ao restante do prato. "Para mim, você já tem o avental. O sabor que tem nesse prato é uma porção mágica de prazer".

"Você, que é tão inteligente, não passou pela sua cabeça que o molho de queijo não tem nada a ver com isso que você fez? Ele poderia estragar seu prato inteiro. Não precisava. As mesmas regras da ciência tem na gastronomia", disse Paola Carosella puxando a orelha da pesquisadora.

Mas ela foi aprovada por unanimidade. "Queremos ver o que você vai fazer sem tempo para planejar", disse a chef.