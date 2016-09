TV 'Chico city' está de volta no canal viva

VIVER&

As variadas facetas de Chico Anysio estão de volta a TV com a estreia de "Chico City", a partir desta quinta-feira (8), no canal Viva.

A atração, que foi ao ar de 1973 a 1980 na Globo, reúne quadros e esquetes ambientados em uma fictícia cidade do interior, com ares do sertão nordestino, onde os acontecimentos são reproduzidos em tom de paródia.

No decorrer das temporadas, o lugar passa por modificações, até se transformar em uma metrópole.

O humorístico concentra os principais personagens criados por Chico Anysio. Entre eles, o ator canastrão Alberto Roberto, que se considera um dos homens mais cobiçados da televisão.

Na pele de Canavieira, Chico interpreta um político populista, que carrega como bordão a frase: "Palavras são palavras, nada mais que palavras". Já Salomé é uma senhora gaúcha, natural de Passo Fundo

Chico também criou dois caricatos pais de santo: Velho Zuza e Painho; o mentiroso coronel Pantaleão; e o Professor Raimundo Nonato, entre outros. No ar toda quinta-feira, às 21h.