TV briga entre ' brothers' vira caso de polícia

VIVER&

- 04:40

Polícia determina investigação sobre briga entre Marcos e Emilly

Polêmica



Na manhã de ontem, a hashtag #GloboApoia

Violência chegou aos assuntos mais comentados no Twitter



Se Tiago Leifert já tinha como desafio a apresentação de um programa que nos últimos 16 anos esteve sob comando de Pedro Bial, neste final de semana, a sua provação pareceu ser ainda maior.

A última briga do "Big Brother Brasil" (Globo), entre os participantes Marcos e Emilly, no sábado (8) virou caso de polícia. A reação agressiva do rapaz gerou protestos nas redes sociais e até uma campanha de expulsão do "brother". "Para de me apertar, de me machucar", disse a moça em algumas ocasiões.

E, no domingo, na tentativa de amenizar o impacto provocado pelas imagens, Leifert afirmou que o comportamento do casal preocupava. "O 'BBB' é um jogo, é um programa de entretenimento que espelha a vida real. O que nós vimos hoje acontece no mundo real, porém sem as câmeras. Uma discussão como a que aconteceu hoje pode levar a uma agressão física. E isso não é admissível nem no programa nem na vida real. O Big Brother tá preparado para interferir e proteger os participantes", disse.

"Mesmo assim, hoje, no início da noite, conversamos separadamente com Emilly e Marcos. Dissemos a eles que o comportamento do casal nos preocupa. (...) Conversamos primeiro com Marcos, que foi alertado sobre o seu comportamento e sobre as regras do programa. Depois, a gente falou com a Emilly e reforçou o que é óbvio: ela pode e deve procurar a produção do programa a qualquer momento", continuou o apresentador.

A fala dele foi vista pelo público como uma maneira de jogar a culpa em Emilly por não se manifestar contra a agressão, ou ainda por ser conivente com Marcos. Já na manhã de ontem (10), a hashtag #GloboApoiaViolência chegou no topo dos assuntos mais comentados do Twitter.

"Inadmissível que uma pessoa seja agredida em um reality show e a emissora responsável não tome providências", comentou uma internauta. "Quero deixar claro para todos: meu pai está em contato com a produção. Chegou no limite", escreveu Mayla, irmã de Emilly na rede social.

Polícia.

Na tarde de ontem, segundo o jornal carioca "Extra", Marcia Noeli Barreto, diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro , determinou o registro de ocorrência após ver as imagens de mais uma briga entre os dois, levando em conta principalmente o momento quando a jovem diz ter sido machucada pelo médico.

A delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, Viviane da Costa Ferreira Pinto, vai acompanhar o caso e solicitar à emissora as imagens da discussão para apurar se Emilly sofreu agressão física. "A tortura psicológica que ele pratica é considerada violência doméstica, se enquadra na Lei Maria da Penha", disse a publicação. Nas atuais circunstâncias, apenas Emilly pode registrar uma denúncia.