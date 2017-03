TV Brasil império

VIVER&

novela 'Novo mundo' estreia hoje na globo Trama das 18h tem como pano de fundo a história, mas anônimos são os protagonistas

Público irão se emocionar com o amor da professora de português Anna e o

ator boêmio Joaquim

Trama se passa entre 1817 e 1822, da vinda da imperatriz Leopoldina a Independência



A trama tem Dom Pedro, Dom João, José Bonifácio, Carlota Joaquina e a imperatriz Leopoldina. Seu pano de fundo é, aliás, o Brasil Império. Mas "Novo Mundo", que estreia hoje, às 18h, na Globo, não tem pretensões de ser didática. Ao contrário: tudo o que os autores querem evitar é um clima de telecurso. E, para isso, o foco do folhetim estará nas histórias dos anônimos.

"Vamos mostrar a participação dos anônimos na independência do Brasil, pessoas que fazem a diferença", afirmou Thereza Falcão autora da trama junto de Alessandro Marson, na coletiva de imprensa. "Pensamos em falar sobre a formação do povo brasileiro. Como a gente vê esse país de hoje. De onde ele veio? Como foi? As pessoas que vieram de fora: o que elas queriam de bom ou de ruim?", completou.

Com direção de Vinícius Coimbra, a novela se passa entre 1817 e 1822, ou seja, entre a vinda da imperatriz Leopoldina ao país e o processo de Independência do Brasil. Mas aqui, a ficção irá se misturar a realidade.

Elenco.

Ainda que se tenha Letícia Colin, como Leopoldina, e Caio Castro, como Dom Pedro, os protagonistas da trama, na verdade, são Isabelle Drummond, que dá vida a professora de português Anna Millman, que acompanha a imperatriz em sua chegada ao país; e Chay Suede, no papel do ator boêmio Joaquim Martinho. E é no navio, no trajeto entre a Europa e a América do Sul que eles se conhecem.

A fantasia invade a realidade logo no início da trama. Nos primeiros capítulos, o barco em que estão é atacado na sua chegada ao Brasil. Trata-se de uma licença poética: existiam piratas nos nossos mares; mas eles não atacaram o navio da Imperatriz.

Essa mesma "licença" foi usada para contar a história de amor entre Dom Pedro e a Marquesa de Santos, sua amante. Oficialmente, eles se conheceram apenas em 1822.

Ambientação.

O cenário promete fazer o público ficar boquiaberto. Para se ter uma ideia, uma embarcação de 25 metros foi construída no estúdios Globo.

"Buscamos reproduzir uma Nau do século 19, embarcação que vem desde as caravelas portuguesas e comporta 74 canhões com capacidade de 700 pessoas, entre tripulação fixa e as comitivas que transporta", detalhou o cenógrafo Paulo Renato. Já os figurinos demandaram seis meses de pesquisa.

Ainda que a novela se passe há 200 anos, os autores esperam que ela ajude o público a refletir, uma vez que alguns problemas da época ainda são atuais. "Não adianta fazer uma novela de época sem ligação com o presente. Mas queremos retratar um país que foi criado para dar certo", disse Marson.