tv Animação nacional estreia na Cultura

'Tordesilhas' conta a história de um grupo de bandeirantes que se aventura em busca de tesouros e riqueza



No mês de abril, dando continuidade à nova grade de programação, a TV Cultura estreia neste domingo (2/4), às 16h45, a animação "Tordesilhas", da produtora brasileira 44 Toons.

Voltada para crianças de oito a 12 anos, a série é composta por 26 episódios de 11 minutos cada. A história se passa no sertão do século 16. E, na trama, um grupo formado por cinco atrapalhados bandeirantes se aventuram para expandir as fronteiras do território nacional em busca de tesouros e riquezas.

No caminho, eles encontram todo tipo de mistérios escondidos em meio às florestas tropicais. Os episódios dosam ação e aventura com piadas textuais e visuais.

O primeiro episódio, "Índios Voadores Canibais", narra uma fuga que termina em confusão: ao escaparem dos espanhóis seguindo um mapa danificado, os bandeirantes encontram a tribo dos Enchebuchos, que os recebe com banquetes e banhos de banheira. Mas, depois, a tropa descobre que será ingrediente para uma sopa.