TV André no 'the voice'

VIVER&

- 04:27



Agora é oficial: é André Marques que comandará a partir de agora o talent show "The Voice Kids", da Globo. O apresentador substituirá Tiago Leifert, que, por sua vez, irá para o reality "Big Brother Brasil", no lugar de Pedro Bial, também na emissora.

"Música é minha paixão, minha terapia. Amo de verdade. No programa 'SuperStar', eu me envolvia e sofria. Até mesmo os ritmos e estilos que não eram meus favoritos me encantavam", disse Marques ao "Gshow", se referindo ao tempo em que esteve em outro "talent show" junto de Fernanda Lima.

O apresentador continuará no comando do "É de Casa", aos sábados, junto de seus colegas até o final do ano, e ainda costuma apresentar o "Mais Você", ao lado de Cissa Guimarães, durante as férias de Ana Maria Braga.

"Estou muito feliz de viver essa experiência! Amo criança, a doçura, a pureza e o talento natural que que as crianças têm. Vou me dedicar ao máximo", declarou também ao veículo. "Tenho certeza que vou me divertir muito com elas".