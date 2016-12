TV 'Amor e Sexo' em janeiro

VIVER&

Atração conta com a participação do humorista Eduardo Sterblitch



Depois de afirmar que a última temporada de "Amor & Sexo", da Globo, seria de fato a última da atração, a apresentadora Fernanda Lima teve de voltar atrás e promete estrear a nova 11ª edição do programa em grande estilo.

"A gente tem fôlego para mais uma. Cair na rotina, nem pensar! Garanto que vai ser bom para você também", diz Fernanda na chamada em que aparece cantando e dançando ao som de "Run The World", de Beyoncé.

As gravações da atração, na verdade, já estão a todo vapor, e a estreia acontece em 26 de janeiro. A nova temporada contará com o humorista Eduardo Sterblitch, que foi participante do programa "Pânico na Band" (Bandeirantes).

Além dele, estarão na bancada Otaviano Costa, Regina Navarro Lins, José Loretto, Dudu Bertholini e Mariana Santos . A nova edição só não terá a presença de Léo Jaime, que saiu para fazer outros projetos, incluindo a participação da novela "Novo Mundo", também na emissora.

