Turner vai para a Argentina

Digna de elogios a atitude do "Globo Esporte", em São Paulo, de premiar atletas com bom comportamento nas praças esportivas...

... No instante em que outros setores, até da própria imprensa esportiva, fazem o contrário.

...Botam pilha e acirram ânimos já acirrados, iniciativas como esta devem ser louvadas. E incentivadas.

Carolina Ferraz será uma das convidadas do "Sem Censura", da Vera Barroso, nesta quinta, para falar do filme "A Glória e a Graça".

Globo vai de "Libertadores" na noite desta quarta. Em São Paulo, Palmeiras e o boliviano Jorge Wilstermann, com Cleber Machado...

... Enquanto para a praça do Rio, Universidad Católica e Flamengo, do Chile. Narração do Luís Roberto.

A youtuber Mica Rocha foi a escolhida para apresentar o "Pedidos Incríveis", novo programa do Fox Life com produção da Mixer que estreia no segundo semestre. Com gravações em São Paulo, o espaço vai destacar os mais inusitados pedidos de casamento.



Primeiro contato

Record e Fremantle estão em busca daqueles que irão formar a equipe do reality "A Casa", apresentação do Marcos Mion, baseado no formato "Get the F*ck Out of My House". O diretor Dennis Salles, do "Tá Sabendo?", na Rede TV!, foi procurado

Certo pelo incerto

A grande trava, em se tratando desses formatos de temporada, é que muitos não oferecem segurança a ninguém. Tudo passa a depender dos resultados, audiência e faturamento, para se apostar num próximo. Isso é que leva uma boa maioria a não arriscar trocar o certo pelo duvidoso.

Falei com ele

Profissional de mercado, Marco Gonçalves foi escolhido para liderar as negociações da Simba - formada a partir de uma joint-venture entre Record, Rede TV! e SBT -- com os players interessados em exibir o conteúdo criado e produzido pelas três redes. Só a partir de agora, com duas semanas pela frente, ele irá examinar toda a questão e se posicionar sobre a paralisação ou não do fornecimento do sinal.

Existem diferenças

A direção da Record ainda não entendeu que o trabalho numa redação de jornalismo tem diferenças a serem respeitadas em relação a inúmeros outros. Nem sempre é possível, com programação ao vivo no ar, abandonar o posto de trabalho, para bater ponto e cumprir horários.

Dito isso

Em São Paulo, todos os jornalistas da Record estão sendo advertidos, porque muitas vezes não cumprem os horários estabelecidos, próprios, às vezes, de uma fábrica de macarrão.

Crise anunciada

Atitudes como a que estão sendo tomadas contra a redação da Record só servem para acirrar os ânimos da tropa. Crescem as reclamações por melhores condições de trabalho, salário etc.



A tradução, pura e simples, ao pé da letra, de todas as mudanças que a Turner vem realizando desde segunda (13) e que levaram Gustavo Diament a se desligar do seu comando, para depois provocar as saídas de Rogério Gallo e Daniela Vieira, tem por trás a decisão da empresa em transferir todo o controle e comando artístico para a Argentina.

O que poderá significar uma volta ao que já foi no passado, quando todas as suas emissoras, ao contrário do que veio acontecer depois, além de outros, tinham sérios problemas de identidade com o telespectador daqui. Hoje, Warner, TNT, Space e TBS, todas figuram no "Top 10" da TV paga e o Cartoon é o primeiro colocado na classificação geral há 5 anos.

Complicado entender. Além da Globosat, reconhecido como principal player, Discovery, FOX e Turner, sob o comando de experientes executivos brasileiros, observaram crescimento nos últimos 5 anos. Em todo o sistema da TV por assinatura, são os poucos que se destacam.

Surpreende, para ser educado, a atitude que a Turner resolveu tomar agora.



