turismo: visita aos museus

VIVER&

- 04:24



O Estado de São Paulo anda bem servido quando o assunto é museu. Três instituições do governo entraram na lista dos melhores do site "Trip Advisor".

A Pinacoteca do Estado subiu no ranking e conquistou o primeiro lugar do "Trav ellers's Choice Museus 2016" tanto no Brasil quanto na América do Sul. Foi também a instituição brasileira com melhor colocação no ranking mundial, ficando em 19º.

O Museu do Futebol ficou com a 6ª colocação nacional e a 10º na América do Sul; enquanto o Catavento conquistou o 7º lugar no Brasil e o 12º no continente.

O Trip Advisor concede a premiação anualmente, a partir das avaliações dos visitantes de todo o mundo. "Os prêmios do Travellers' Choice selecionam não apenas escolhas populares, mas aquelas realmente excepcionais que fazem com que os viajantes voltem sempre", destaca o site.

Além de dar nota com estrelas (de uma a cinco), os usuários também deixam comentários sobre as atrações.

No ano passado, mais de 616 mil pessoas visitaram os dois edifícios da Pinacoteca.

.