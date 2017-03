turismo Carnaval paulistano vira festa turística

VIVER&

Folia cresceu na capital por pressão dos blocos que já existiam por lá

Crescimento



Capital paulista conta atualmente com 495 blocos desfilando na cidade contra 385 em 2016 e 300 em 2015



O Carnaval de rua de São Paulo deixou de ser parte alternativa da festa para ganhar o foco da folia nos últimos anos. Para o professor de etnomusicologia da Unesp (Universidade Estadual de São Paulo), Alberto Ikeda, os blocos estão fazendo com que a capital paulista se torne um destino turístico para a data.

"Muitos jovens de cidades próximas de São Paulo vêm para cá. O cara não tem grana para ir a Salvador: hotel custa caríssimo, os preços sobem demais. Vem aqui para São Paulo, saí em dois ou três blocos e vai embora na mesma noite", diz.

Apesar do crescimento dos grupos que levam bandas e trios elétricos para as ruas, Ikeda acredita que o movimento não atingiu o ápice. "Ainda tem muita coisa, não só do ponto de vista de organiza ção, mas de aprendizado da administração pública e dos blocos".

Números.

Em 2001, havia apenas 15 blocos de rua em São Paulo, segundo levantamento feito pelo próprio professor. Naquele momento, diz, a festa descentralizada começava a se expandir: "Havia poucas alternativa s de Carnaval. Pessoas de classe m édia que não queriam aderir aos desfiles das escolas de samba. Os bailes de salão já estavam send o desativados", afirmou

Neste ano, 495 blocos desfilam na cidade, contra 385 em 2016 e 300 em 2015.