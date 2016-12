tributo Projetos em homenagem À hebe

VIVER&

- 03:32



Cinco anos após a morte de Hebe Camargo, uma das maiores figuras da televisão, três projetos estão programados para o próximo ano.

O primeiro é a biografia escrita pelo jornalista Artur Xexéo. O livro está sendo produzido pela editora Record. O segundo é um musical produzido por Luiz Oscar Niemeyer, por fim, a exposição curada por Marcelo Dantas, que deve entrar em cartaz no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo, e de lá viajar pelo país.

Os projetos têm permissão do MinC para captar R$ 14,1 milhões de reais. Ainda estão nos planos um longa com roteiro de Carolina Kotscho.