tributo legião toca em caraguá

Marcelo Bonfá e Dado Vill a-Lobos levam a Caraguatatuba neste sábado (30) os sucessos da banda Legião Urbana. A apresentação acontece a partir das 22h, na Praça da Cultura (avenida da Praia no Centro).

O show que faz parte da turnê "Legião Urbana - 30 anos" e celebra o primeiro disco da banda, lançado em 1985. No repertório, sucessos como "Ainda é Cedo", "Tempo Perdido" e "Pais e Filhos".

A abertura será com o cantor mirim, Guilherme Martinez, que apresentará a música "Sonhos", de Jane Dubock, presente na trilha sonora de "Carinha de Anjo" ( SBT).

A festa continua com outros dois shows. O primeiro, com a banda Instinto Animal, às 19h30, trazendo um estilo único e músicas autorais baseadas em grandes nomes do rock como Led Zeppelin e Jimi Hendrix. O trio formado por Léo Fernandes na guitarra, Dani Martins na bateria e Urso no baixo nos convida a entrar no clima do rock dos anos 1970.

Logo após, a caiçara Joe Tenta tocará às 20h40, homenageando as bandas e artistas do rock nacional dos anos 1980, que ainda colecionam um grande número de fãs.

Todos os shows têm entrada gratuita.