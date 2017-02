Tecnologia começa 10ª Campus party

VIVER&

Começou ontem a décima edição da Campus Party Brasil, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. O principal evento de tecnologia, ciência e cultura nerd do país segue até o dia 5 de fevereiro.

Neste ano, os campuseiros --como são chamados os frequentadores do evento-- podem acampar dentro do Anhembi. A expectativa é receber, segundo o diretor-geral da feira, Tonico Novaes, é receber 8 mil visitantes na área fechada do evento, além de 120.000 na área gratuita, chamada de "Open Campus".

No total, a edição terá 750 horas de atividades nas mais diversas áreas, entre elas empreendedorismo e comportamento. Destaques para o norte-americano Mitch Lowe, um dos primeiros executivos do serviço de streaming Netflix, e o brasileiro Eduardo Kobra, que está entre os principais nomes do grafite no mundo.

Governo.

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações montou um estande no evento, onde serão divulgados programas da pasta. Entre eles: Start-Up Brasil (apoio a empresas tecnológicas), Cidades Inteligentes (que levará rede de fibra ótica aos municípios) e Brasil Mais TI (com capacitação para jovens).