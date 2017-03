teatro 'O capote' no sesi s.josé

VIVER&

- 04:37

Peça inspirada no conto de Nikolai Gogol está em cartaz hoje e amanhã



Hoje e amanhã, às 20h, o Sesi de São José dos Campos receberá a peça "O Capote", inspirada na obra de Nikolai Gogol (1821-1881).

A trama, com adaptação do médico Drauzio Varella e direção de Yara de Novaes, narra as desventuras de Akaki Akakievitch, um escrevente de uma repartição pública de São Petersburgo, que precisa se submeter a severas restrições a fim de conseguir economizar dinheiro para comprar um novo capote (um casaco).

O espetáculo transita entre o cômico e o trágico. "Eu li 'O Capote' pela primeira vez há muitos anos e fiquei fascinado pelo conto, e aí, periodicamente eu lia", afirmou Varella em vídeo de divulgação. "E eu pensei: eu sou capaz de fazer essa adaptação porque eu adoro esse texto. A partir daí escrevi não a peça, mas um texto (como um monólogo)".

Foi então que entrou na equipe o dramaturgo Cássio Pires, que pegou esse monólogo do Varella e o produziu para uma cena de teatro com mais atores. "Nós decidimos que teríamos dois narradores que não deixariam que o Akaki (vivido por Rodolfo Vaz) contasse a sua história, como se aquele homem não fosse capaz de contar a sua história para outras pessoas", explicou Yara.

O conto de Gogol é considerado um marco na história da literatura por abordar de forma inédita a relação do homem com a metrópole.

Serviço.

O teatro do Sesi São José dos Campos fica na av. Cidade Jardim, 4389, Bosque dos Eucaliptos.A entrada da peça é gratuita e os ingressos devem ser reservados no site: www.sesisp.org.br/meu-sesi.