Teatro amor e saudosismo

Françoise Forton traz comédia com sucessos da MPB a São José



A memória afetiva associadas às canções. Esse é o pano de fundo do espetáculo "Um Amor de Vinil", escrito por Flávio Marinho estrelada por Françoise Forton.

A comédia romântica, com direção de André Paes Leme, está em cartaz em curta temporada -- dias 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27 e 28 e 29 de janeiro-- no teatro Colinas em São José.

"A vida da gente é um filme cheio de lembranças em que a música faz a nossa trilha e a peça fala de recordações", disse Françoise Forton, em nota. A atriz divide o palco com maiso ator Maurício Baduh e o ator e músico Marco Gérad.

Na trama, Amanda (Françoise) é proprietária de uma loja de discos de vinil que sobreviveu até ao auge do CD. Bem-humorada, ela nunca chegou a se ligar, de verdade, a homem algum. Maurício (Baduh) é um dos seus clientes mais fiéis, que se diverte com Amanda da mesma forma que é extremamente fiel à sua mulher. Mas os dois acabam se envolvendo a partir do interesse em comum pela música.

Martinho (Gérard) faz a transição das emoções e sentimentos dos personagens por meio de 21 canções, clássicos da música popular brasileira. São composições presentes no imaginário do público, canções de Isolda, Antônio Marcos, Milton Nascimento, Lulu Santos, Tavito, Ivan Lins, Caetano Velloso, entre outros

"A MPB é uma excelente dramaturgia. O texto e a encenação mostram a força que a música tem para contar uma história" relata Paes Leme.

O teatro Colinas fica na av. São João, 2.200, no Jardim das Colinas. Os ingressos custam a partir de R$ 60 (inteira).