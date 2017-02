Taubaté no museu do objetivo brasileiro

VIVER&

- 15:04

Paula Mardia Prado

Taubaté



Taubaté terá seu espaço cativo no Museu do Objeto Brasileiro este ano. O ceramista Alexandre Malosti levará algumas de suas obra para a mostra "Coletivo de Cerâmica", que será aberta em 15 de fevereiro.



Malosti está entre os 15 ceramistas selecionados -- Regina Esther, Apoena Design, Cibele Nakamura, Cleide Vieira, Cris Couto, Eliana Kanki, Fátima Rosa, Mariana Zoccoli, Miki Iryo, Mirai Atelier, Renata Ferraz do Amaral, Sonia Bogaz e Tácito Fernandes -- e o convite partiu da curadoria da mostra.



"Esta será uma oportunidade incrível de conhecer nomes da cerâmica do Estado, ver trabalhos e trocar experiências", afirma o artista que, desde 2016, trabalha com uma técnica que dá a peça uma textura que lembra os corais.



"São peças texturizadas manualmente com palitos e pontas que faço com galhos de árvores. Os furos são feitos um a um. Nunca contei quantas vezes eu perfuro uma peça, mas com certeza são milhares de furos", diz Malosti.



Nas peças, o ceramista ainda explora esmaltes e óxidos nas tonalidades do mar, variando os tons azuis, verdes e turqueza. "Tudo remete ao ambiente marinho", afirma. "Ainda estou concluindo as queimas e devo selecionar as peças da mostra nesta semana".



Bio. Sempre atuando na área financeira, Malosti, hoje aos 47 anos, conta que a cerâmica entrou na sua vida por acaso. Como gestor cultural do Museu da Imigração Italiana de Quiririm, ele se envolveu com a área cultural da cidade.



"Sou autodidata na cerâmica e meu trabalho com o tempo foi evoluindo. A partir de 2016, ao deixar o museu, comecei a me dedicar em tempo integral a cerâmica. A partir daí consegui dar uma identidade ao meu trabalho", conta. Hoje, o artista ministra aulas e produz peças. "Convivo 24h com a cerâmica", brinca.



Longe do óbvio. Malosti surpreende quem está acostumado a relacionar cerâmica a utilitários. O artista é interessado em formas orgânicas e abstratas. "Busco na natureza referências e elementos para elaboração das peças. Não reproduzo formas da natureza, mas detalhes como texturas de cascas de árvores, musgos, formas retorcidas...", disse ele, que não costuma planejar as peças. "Começo a elaborá-las sem saber como elas ficarão. É tudo bem intuitivo".