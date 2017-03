streaming temporadas de 'power ranger' no Netflix

VIVER&

Serviço coloca no ar 21 programas, com cerca de 40 episódios cada

Confira os seriados que estão no ar







'Might Morphin Power Rangers'

'Power Rangers Dino Super Charge'

'Power Rangers Dino Charge'

'Power Rangers Força Mística'

'Power Rangers Samurai'

'Power Rangers Força Animal'

'Power Rangers Dino Thunder'

'Power Rangers Dino Storm'

'Power Rangers Super Mega Force'

'Power Rangers Jungle Fury'

'Power Rangers SPD'

'Power Rangers Turbo'

'Power Rangers Space'

'Power Rangers Mega Force'

'Power Rangers Super Samurai'

'Power Rangers Zeo'

'Power Rangers RPM'

'Power Rangers Lost Galaxy'

'Power Rangers Time Force'

'Power Rangers Operation Overdrive'

'Power Rangers Lightspeed Rescue'



No embalo da chegada de "Power Ranger" aos cinemas na última semana, o Netflix reservou uma surpresa para os fãs da franquia: liberou todos os episódios de todas as clássicas temporadas do seriado, desde 1993, além de alguns dos especiais feitos ao longo do tempo.

Ao todo são 21 programas com 40 episódios cada um, em média. Entre eles: "Mighty Morphin Power Rangers", produzida originalmente entre 1993 e 1996; a "Power Rangers Zeo", lançada em 1997; e a "Power Rangers Força Animal", produzida em 2002.

Entre os especiais, destaque para os episódios de Natal e revisitações de temporadas antigas, como a "Mighty Morphin Alien Rangers", que foi ao ar em 1996.

Aliás, tudo o que o filme trouxe de modificações, os mais saudosos poderão relembrar na série. Incluindo os clássicos a "hora de morfar".