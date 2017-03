sinal analógico em s. Paulo

VIVER&

Rodrigo Faro tem que acender uma vela por dia ao Geraldo Luís. A entrega do "Domingo Show" para o "Hora do Faro" nunca é inferior a 12, na Grande São Paulo ...

... A verdade é que hoje um dos maiores acertos da Record é o Geraldo Luís contando história na hora do almoço. Ele, sozinho, acaba resolvendo o problema de todo o domingo.

O ator João Velho, filho da Cissa Guimarães, vai entrar na novela "O Rico e Lázaro" na Record. Madai é o nome do seu personagem.

O cenário do "Metrópolis", da Cultura, a partir desta terça-feira passa a apresentar obras de Alex Flemming, Marcello Nitsche e Nicolas Vlavianos.

Os telejornais da Globo em S. Paulo passam a exibir semanalmente, a partir desta quarta-feira, Dia Mundial da Água, a quarta edição da série "Rios de São Paulo" .



Importante colocar

A base da pesquisa realizada pelo Kantar Ibope, que indicou os números acima citados, é a mesma utilizada para apurar os índices de audiência. A do Ibope Inteligência, embora apresente resultados aproximados, aplica alguns critérios diferentes em seus estudos.

Antes tarde...

Depois de sete meses no ar, a equipe do "Fofocalizando" recebeu o aviso de que todos serão contratados pelo SBT em abril. Isso porque somente agora a casa entendeu que o produto "fidelizou na grade".

Deu a cara (1)

Em se tratando de Tony Ramos ninguém podia esperar uma atitude diferente. Ontem pela manhã, ele atendeu a Jovem Pan e deu todas as explicações necessárias para a sua participação como "garoto propaganda" da Friboi, uma das empresas envolvidas no escândalo da carne.

De a cara (2)

Tony Ramos foi corajoso e respondeu todas as perguntas dos jornalistas da mesa, como Joseval Peixoto e companhia bela. Aliás, quem conhece a história desse ator sabe muito bem o que ele representa como profissional e figura humana. Se tentar jogar nas suas costas, uma responsabilidade que não tem, é que é uma grande covardia.

Está confuso

Data hoje, ninguém sabe até agora quem irá apresentar o novo "Show do Milhão" no SBT. Será que vai ser a Patrícia Abravanel? Será que vai ser o próprio Silvio Santos? Ou nenhuma das alternativas anteriores?

O que acontece?

Na semana passada, duas das mais antigas produtoras do "Programa Silvio Santos", Sonia Mello e Silvana Moreno, as duas com mais de "trocentos" anos de casa, foram afastadas das suas funções. No lugar delas colocaram duas estagiárias: Marina Celis e Gabriela Machado. O clima, nos interiores da produção, está bem esquisito.

Atenção, atenção

Entre as emissoras que compõem o Simba - SBT, Record e Rede TV! - já não existe unanimidade em bater de frente com as operadoras e deixar de ceder o sinal a partir do dia 29. Record e SBT, por exemplo, já concluíram que terão muito mais a perder do que a Rede TV!, por exemplo, nessa decisão.



Uma pesquisa da Kantar Ibope, realizada na última semana, indica que 6,5 dos 6,9 milhões dos domicílios de São Paulo, o equivalente a 94% dos 93% exigidos como mínimo, já estão habilitados para receber o sinal digital.

Estamos considerando um universo de 20 milhões de pessoas ou algo que equivale, por exemplo, a duas vezes o tamanho de Portugal, e que assegura o desligamento do analógico para o próximo dia 29, em acordo com o cronograma estabelecido pelo Ministério das Comunicações.

Na segunda-feira que vem, dia 27, vai sair o número do Ibope Inteligência, que é aquele que realmente vale para ratificar a decisão.

Praça.

O desligamento de São Paulo no prazo estabelecido, ao contrário dos municípios Rio Verde e Brasília, que sofreram pequenos atrasos, é considerado o mais importante de todo o processo.

Não só pela dimensão dos seus números, mas também por todos os fatores que o cercam, inclusive por acontecer em meio a uma crise econômica que assola o país.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery