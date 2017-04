Simba e operadoras em acordo

VIVER&

Ronaldo Esper será o convidado do "Fala que eu te escuto", hoje, na Record. Programa ao vivo e com entrada de telespectadores por telefone. Tudo pode acontecer.

Ainda a propósito do Ronaldo, apesar de ter declarado no programa da Daniela Albuquerque que não tem nada contra Ana Hickmann, eles continuam rompidos. Nem mesmo voltaram a se cumprimentar nos bastidores do "Hoje em Dia", da Record.

A direção da Record deu total apoio a Xuxa neste seu momento. Ela que acaba de perder o pai, está com a sua mãe doente e tinha para ontem a estreia do novo programa.

'Tieta' chega ao Viva em 1º de maio, com exibições diárias às 15h30 e 0h30.

Em relação à final, a média do "The Voice Kids" cresceu 1 ponto em São Paulo .Thomas Machado, 9 anos, venceu a segunda temporada.





bate - rebate



CANAL 1



Briga idiota

Para o bem de todos, é importante se chegar a uma solução e que todos os serviços se restabeleçam o mais rápido possível. Por enquanto, com cancelamentos de assinaturas, quebra de contratos de propaganda, baixa audiência e fuga no número de ligados, ninguém está ganhando!

Por outro lado

A TV como um todo, aberta e fechada, já de algum tempo passou a ser ameaçada por outros serviços e a situação de agora só leva a perder mais terreno. É um jogo contra o próprio patrimônio. O que se espera é que o bom senso e o bom juízo venham a prevalecer.

Parar com isso

É preciso tomar os devidos cuidados com a "central de boatos" instalada. Hoje, com total irresponsabilidade, são espalhados todos os tipos, sem haver o cuidado de qualquer checagem, ainda que isso atinja a vida pessoal e profissional de qualquer um. É um "dane-se" geral.

Direto ao ponto

Já há muito tempo existiu um incidente entre o ator José Mayer e uma figurinista da Globo, devidamente esclarecido e contornado internamente. Pedra colocada em cima há vários meses. Mas que alguns só agora fizeram o galo cantar. E da forma mais cretina tentaram tirar proveito disso.

Tempo passou

Depois deste acontecimento, José Mayer continuou trabalhando normalmente e gravou "A Lei do Amor" até a semana passada. Assim como está absolutamente confirmada a sua escalação em "O Sétimo Guardião", do Aguinaldo Silva, que vai substituir "O Outro Lado do Paraíso", na fila das nove da noite, a partir de maio de 2018. É isso. E só isso.

Documentário (1)

O Discovery marcou para fim de junho a estreia da série "Planeta Terra II", uma produção da BBC inédita no Brasil. No Reino Unido, o episódio de estreia foi o mais assistido do gênero História Natural nos últimos 15 anos, com 9 milhões de espectadores.

Documentário (2)

Há dez anos, a primeira versão do documentário traçou um panorama da diversidade do nosso planeta. Agora, no segundo, o mundo será visto sob o ponto de vista dos animais, em seis episódios, viajando por selvas, desertos, montanhas, ilhas e cidades.



Por mais que exista esta vontade, não há como deixar de lado a confusão que envolve SBT, Record e Rede TV!, de um lado representadas pela empresa Simba e, de outro, as operadoras de TV paga.

Foi marcada para a tarde desta terça-feira uma primeira reunião entre as duas partes. A SKY, entre as empresas de assinatura, é a única que se mostra disposta a nem conversar.

É difícil, no entanto, acreditar em um acordo tão imediato, até porque tudo nos leva a acreditar que não se trata de uma negociação tranquila. São muitos os interesses em jogo.

Conversas.

Assim como a Vivo, que desde o primeiro momento se mostrou disposta a conversar, é provável que NET, Oi e Claro também demonstrem a mesma disposição, proporcionando rápida reativação dos serviços no seu catálogo.

O telespectador ou assinante, que não tem nada com isso, este sim, poderá ter todos os seus direitos resgatados, ficando o restante do imbróglio para ser discutido depois, em outras tantas rodadas de conciliação. Vamos aguardar.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery