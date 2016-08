Sesc de Taubaté oferee oficinas manuais de bijuterias

VIVER&

- 10:32

Taubaté



Diferentes técnicas de confecção de bijuterias como macramê e trançados, com a utilização dos mais diversos materiais são tema da oficina "Feito à Mão: Qual Biju Você Teria?", que acontece a partir deste sábado (3) no Sesc Taubaté. Trata-se de um exercício criativo em que o público será convidado a criar a sua própria bijuteria descobrindo novas técnicas.



As incrições estão abertas e podem ser efetuadas na Central de Atendimento da unidade. As atividades que acontecerão nos dias dias 3, 10, 17 e 24 são gratuitas. Ainda no mês de setembro, sempre aos sábados, o Sesc oferece oficinas de Memória (dias 10, 17 e 24), voltadas para a Terceira Idade onde haverá atividades de arte e literatura; e de Confeitaria: tortas e quiches (dias 10, 17 e 24). O Sesc Taubaté fica na av. Milton de Alvarenga Peixoto, nº 1.264, no Esplanada Santa Terezinha.