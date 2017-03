seriado Maratona de 'power ranger' no twitch

VIVER&

- 04:38



O serviço de streaming Twitch proporcionará aos fãs de Power Rangers dias de nostalgia: a plataforma realizará uma maratona na qual vai exibir todas as 23 temporadas da série de ação responsável por embalar a infância e adolescência de muitos.

A exibição começa nesta terça-feira (14), às 15h, com a versão original do programa e se encerra apenas em 30 de março, 16 dias depois. Serão 831 episódios transmitidos.

O Twitch é uma plataforma de streaming voltada para gamers. Foi criada em 2011 pela Twitch Interactive em parceria com o site Amazon.com.