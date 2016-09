separação de angelina e pitt ecoa na web

VIVER&

- 04:24



Depois do choque das redes sociais com a separação dos jornalistas da Globo William Bonner ("Jornal Nacional") e Fátima Bernardes ("Encontro") há algumas semanas, essa semana foi a vez dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt "quebrarem" a web ao anunciar que estão se divorciando.

Segundo a agência de notícias Reuters, o pedido partiu de Angelina. "Essa decisão foi tomada pelo bem da família. Ela não irá comentar, e pede que a família tenha privacidade neste momento", informouo advogado da atriz, Robert Offer em nota.

"Estou muito triste com isso, mas o que mais importa agora é o bem-estar de nossos filhos", disse, por sua vez, o ator, pai de seis crianças com Jolie, em nota enviada a revista "People".

Segundo o tabloide "TMZ", a atriz já teria pedido a guarda das crianças -- Maddox, 15, Pax, 12, Zahara, 11, Shiloh, 10, e gêmeos Knox e Vivienne, 8 -- mas sem tirara o direito de Pitt visitá-los.

Eles estavam juntos desde 2014. A hashtag #Brangelina esteve no trending topics do Twitter, que mede os assuntos mais comentados na rede.