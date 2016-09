Segunda temporada de 'Narcos' estreia no Netflix

VIVER&

A segunda temporada da série "Narcos" estreou na madrugada desta sexta-feira (2), no Netflix. Na trama, Wagner Moura vai aparecer envelhecido e gordo no papel do traficante colombiano Pablo Escobar.



"Me esforcei muito para engordar, porque meu corpo é de magro. Então, comi tudo que não prestava e era bom... Pizza, sorvete, cerveja, vinho, sobremesa todo dia. Cara, você não ia me reconhecer dois meses atrás", afirmou o ator em entrevista à revista "GQ", na edição de setembro.



Moura ainda luta para perder os sete quilos que restam dos 20 que precisou engordar.



"Foram dois meses sem beber, fumar, comer carne e derivados de leite", lista. "Além de perder peso, queria tirar esses dois anos de maldade, tiros e morte de mim".

Nestes dois anos de sucesso da série, o ator passou metade deles na Colômbia, filmando em Bogotá e Medellín. Na última temporada, sua família se mudou com ele.



Futuro. Sobre o convite para atuar com Denzel Washington no remake de "Sete Homens e Um Destino", Moura confirmou a proposta, mas disse que não estará no projeto. "Conversei com o diretor Antoine Fuqua e acertei tudo, mas notei que tinha aceitado naquelas de 'não posso recusar isso', mas meu coração dizia que não ia aguentar. Queria voltar para o Brasil e se o filme atrasasse ia ser um problema com a Netflix. Ainda teria de emagrecer para engordar de novo. Não queria essa confusão", explicou.



Seu próximo projeto é dirigir seu primeiro longa-metragem, a história do comunista Carlos Marighella.