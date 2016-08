Secretaria de Estado da Cultura lança na web quatro documentários sobre a cultura negra

VIVER&

- 12:45

Paula Maria Prado

São José dos Campos



Numa ação de enfrentamento à discriminação, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo lançou nessa semana uma série de quatro documentários que abordam cultura negra e cigana.



São eles: "Candomblé - Bori: o culto da tradição!", "Capoeira: a cultura da ginga", "Samba: roda, raiz, canção, exaltação, cultura" e "Ciganos - A roda: vida, tradição, transformação, fé!", todos gravados no Estado de São Paulo.



Os vídeos possuem direção do cineasta e produtor cultural Heitor Werneck produção da Abaçaí, Cultura e Arte. A ideia central é dar voz aos personagens de forma que eles próprios contem sua relação com a própria cultura.



"Percebemos que os projetos que são enviados aos editais focados na cultura negra tentam desconstruir preconceitos", afirmou Cássio Rodrigo, assessor para Gêneros e Etnias, um dos responsáveis pelo Kit Etnias.



O conteúdo, que está gratuito na web, vem de encontro as leis federais nº 10.639/03 e nº 11.645/08, que tornaram obrigatório o ensino de história da África, cultura africana e afro-brasileira, bem como a história e a cultura indígena no currículo da educação básica.



"Além de estar no YouTube, municípios que possuem algum órgão voltado para a promoção da igualdade racial receberão os documentários em DVDs. Temos também conversado com secretarias de Educação para que coordenadores pedagógicos também recebam os kits. Por fim, será a vez das bibliotecas municipais receberem o material", explicou.



Bastidores. Ao todo foram oito meses de produção. "Nosso objetivo foi dar voz a esses mestres. Começamos com o documentário sobre a cultura cigana, uma vez que era necessário uma permissão para gravar, então tivemos de conversar com as lideranças. É natural que eles fiquem preocupados de que forma aquelas imagens serão usadas", contou Rodrigo.



Depois, foi a vez das gravações sobre a capoeira, o candomblé e o samba de roda. "Esse é um projeto piloto. Pretendemos ampliá-lo trazendo vídeos com outros recortes. É preciso, por exemplo, falarmos sobre a questão de gênero, a violência contra a mulher, os imigrantes, pessoas com deficiência e sobre a temática LGBT. Ou seja, teremos alguns desafios à frente ainda", afirmou o assessor.