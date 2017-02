SBT, Record e Rede TV! unem-se

VIVER&

O desligamento no interior de São Paulo será em 22 de setembro; no Rio e Vitória em dia 25 de outubro





9 Muito bom o "Roda Viva", segunda-feira, com Eva Wilma.

O A&E estreia dia 1º de março, a série documental "Assassino de Mulheres", produzida pelo premiado Alex Gibney.

A ESPN Brasil, seguindo a cartilha americana, continua poluindo demais a tela do "Sportscenter"...

Quem é o santo que, ao mesmo tempo, consegue ler tudo que existe na vertical, na horizontal e ainda prestar atenção no noticiário?

...Mesmo com uma fixa e a outra se repetindo, trata-se de algo sem qualquer lógica.

E, se isso não bastasse, o berrante das cores, com toda certeza, levaria o nosso Boni ao desespero.

No entender dele, o tom pastel é e sempre será imbatível, como grande segredo na TV.

Complicada a missão do "Legendários", passando para sextas-feiras. As reprises do Geraldo Luís nunca marcam menos de dois dígitos.

O canal Sexy Hot está distribuindo máscaras, serpentina, brilho e confete, entre outros adereços, para o Carnaval.



bate - rebate



CANAL 1



Sem saída

Não tem mesmo volta para Hermano Henning no jornalismo do SBT. A sua saída já é um fato consumado. Como possibilidade, um projeto apresentado por ele, "Horse Brasil", que poderá ser desenvolvido para as manhãs de domingo. Mas, isso, se o comercial vender.

Em frente

O Carnaval, por muitos na Record, está sendo apontado como "linha divisória" para as mudanças anunciadas no seu jornalismo. Como aqui se colocou já há alguns dias, a saída do vice Douglas Tavolaro para outras elevadas funções é um processo instalado e em curso.

TI

O próximo "Troféu Imprensa", no SBT, vai ser gravado em meados de abril. Está tudo organizado para isso, só não está definido ainda o dia da sua exibição.

No fim do mundo

Ao encontro do título, a Globo foi bem perto de lá, em Praga, produzir o tema de abertura, um instrumental, e todo o restante da trilha da novela "Novo Mundo", que estreia em 22 de março. É a substituta de "Sol Nascente", às 18 horas.

Em contrário

A programação da Record não trabalha com a possibilidade de interromper a exibição de novelas na faixa da tarde. Por enquanto vai tudo continuar como está, com dois horários para reprises.

Dois aninhos

Depois de uma boa sequência trabalhando no esquema de compromisso por obra, Alice Wegmann, a Marina de "A Lei do Amor", acaba de fechar seu primeiro contrato de prazo longo com a Globo. Agora, ela é exclusiva da emissora até 2019.



SBT, Record e Rede TV! juntam-se para um fato que acabará sendo histórico. As três, de mãos dadas, preparam o lançamento de uma campanha única do desligamento do analógico em São Paulo, confirmado para o dia 29 de março.

Artistas dessas três redes serão reunidos em gravações, marcadas para os estúdios da Record, com possibilidade de colocar este material no ar ainda no decorrer deste fevereiro.

Ratinho, Rodrigo Faro e Luciana Gimenez serão os primeiros a serem acionados, mas outros tantos, como Eliana, Marcelo Rezende, João Kleber, Geraldo Luís, Celso Portiolli e Daniela Albuquerque, como parte de uma extensa lista, virão depois deles.

É uma campanha que, em seguida, irá se estender para Goiânia, com desligamento em 31 de maio; Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e Salvador, 26 de julho.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery