SBT: calma e tranquilidade

VIVER&

- 03:33





Apesar de todos os esforços e dos estudos que vinham desde a metade do ano passado...

...A direção da Record não vai conseguir alterar a sua grade de shows no horário nobre...

... Embora ainda não tenham jogado a toalha, pelo menos neste começo de temporada tudo continuará como era.

Hoje tem a estreia do "Pesadelo na Cozinha", com Eric Jacquin na Band...

Neste primeiro programa, ele vai ao encontro de um casal,

sócios em um restaurante havaiano, que não para de brigar.

Ao contrário das outras emissoras, que preferem mais as praias da zona sul, os links da Record no Rio de Janeiro passaram a ser feitos mais no bairro do Recreio...

.. Até se justifica por ser a mais próxima da sua nova sede

em Vargem Grande.

O "Encrenca", da Rede TV!, volta com edições inéditas neste domingo.

Nos últimos capítulos, visivelmente, carregaram na tinta no

cabelo do José Mayer em "A Lei do Amor"...

... O que leva o público a entender que, entre um momento e outro da novela, ele passou num desses Jassas da vida.

A Globo está usando de todos os cuidados sobre a divulgação de nomes da novela do Walcyr Carrasco...

... A divulgação desses nomes, para evitar qualquer

transtorno, só acontecerá depois de tudo acertado com o elenco.



bate - rebate



CANAL 1



Vem com essa

O "Pânico" volta ao vivo na

Band no outro domingo, 5, com a promessa de algumas novidades. Entre elas, o Carioca,

Marvio Lucio, imitando Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV!, como apresentador do "Mega Senha".

O detalhe

O "Mega Senha", do Carioca,

vai se caracterizar por não

pagar prêmio a nenhum

participante. Mas sempre

com o aviso de "qualquer semelhança com fatos ou pessoas

vivas ou mortas será mera

coincidência".

Lado de fora

Walther Negrão está completamente afastado de "Sol Nascente". Afinado com a Globo, ele

continuará de fora, mesmo

agora após a decisão de

espichar a novela em mais nove capítulos.

Olha o destino - 1

No final do ano, a pedido da direção da Rede TV!, o próprio Amaury Junior faria a

cobertura de um evento na Hípica Paulista. Por qualquer motivo, na última hora ele não pode

comparecer e pediu que a repórter Denise Severo fosse em seu lugar.

Olha o destino - 2

Ao encontro da frase que "a vida se resume a cinco acasos",

foi durante a realização

desta reportagem que a

Denise Severo veio a conhecer o agora namorado Doda Miranda. Troca de telefones, primeiros encontros e relacionamento

sério, já com promessa de

casamento.

A propósito

De volta de Orlando, o

apresentador Amaury Junior passa a trabalhar, já a partir de agora, na reformulação do seu

programa da Rede TV!. Uma

das preocupações é buscar

um diferencial para a

cobertura das festas e grandes eventos.



O SBT tem lá as suas razões, muito próprias, para ainda não acelerar os trabalhos de "Poliana", novela escolhida qe irá substituir o folhetim "Carinha de Anjo", na verdade, só Deus sabe a partir de quando.

Por enquanto, toda a parte de produção se resume a existência de uma sinopse e a uns poucos desenhos dos primeiros cenários. E apenas isso.

Se o início das suas gravações está previsto para agosto, nem tem porque acelerar outras providências, entre elas, a escolha --e muito menos a contratação-- do elenco, porque isto implicaria em custos desnecessários.

Afinal, por que começar a pagar um ator a partir de agora se ele só começará a trabalhar daqui uns cinco ou seis meses?

Respiro.

O diretor Reynaldo Boury, com esse tempo pela frente, só há poucos dias deu início aos testes com crianças, necessários até para a escolha da protagonista, uma menina, entre 11 ou 12 anos.

Mas tudo acontecerá com muita calma e tranquilidade.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery