sant'anna em nova atração

O fato de Silvio Santos ter reprovado o primeiro piloto do apresentador Dudu Camargo para o "Primeiro Impacto" deixou a equipe em pânico na redação do SBT...

... Ninguém esperava por uma atitude dessas, devido ao fato de ele, dono da emissora, estar de férias.

O pessoal imaginava que ele fosse simplesmente dar uma espiadinha e liberar a estreia. Mas não foi bem isso que aconteceu...

Uma questão de agenda tirou Thammy Miranda das gravações do "Tá no Ar".

A presença da Patrícia Abravanel na campanha da Marisa ainda é muito comentada - e elogiada - no SBT.

De fato, o "Cine Espetacular" no SBT precisa mesmo de "oxigênio"...

O cartaz desta semana foi o filme "Riquinho". Mais batido, impossível.

Antônio Calloni, só pra variar, realiza outro grande trabalho na TV, agora em "Dois Irmãos".

De volta à Record, o repórter Fábio Ramalho começou a gravar uma reportagem especial sobre os efeitos do calor, no Rio de Janeiro.

Fabiana Karla, Sheron Menezes, Vítor Figueiredo e Maria Pia serão os jurados do "Dancinha dos Famosos" desta semana, no "Domingão do Faustão". O ritmo escolhido é a valsa.

Mariana Godoy retomou nesta semana seus trabalhos na Rede TV!. Mas o primeiro programa ao vivo irá ao ar no dia 20



Sob nova direção

Rodrigo Carelli, conhecido pelo trabalho em "A Fazenda", é um nome cotado na Record para dirigir o programa "Xuxa Meneghel" nesta temporada. No ano passado, essa responsabilidade foi do diretor Ignácio Coqueiro. Já foi definido: Xuxa seguirá nas noites de segunda-feira.

Batata-quente

Para este 2017, a prioridade na Record será colocar o "Xuxa Meneghel" na vice-liderança de audiência, posto ocupado pelo programa do Ratinho, no SBT. Portanto, seja lá quem for o escolhido para tocar a direção, este já iniciará os trabalhos sob forte pressão. Xuxa faz show e enche a casas de eventos, mas ainda não conseguiu achar o seu caminho na Record.

Dose dupla

Muito próximo de confirmar seu retorno ao octógono, o lutador Anderson Silva visita nesta quinta-feira os estúdios da Globosat, onde participa ao vivo dos programas "Tá na Área", no SporTV, às 18h25, e do "Combate News", no canal Combate, às 20h.

Disputa interna 1

O ator Milhem Cortaz ainda nem se desligou da novela "A Terra Prometida" na Record, mas já é alvo de intensa disputa na Globo. O dramaturgo Aguinaldo Silva nunca escondeu o desejo de querer contar com o ator em um dos principais papéis de "O Sétimo Guardião". E o ator quer trabalhar com o Aguinaldo, já vê isso, inclusive, como certo. Porém, Silva corre o risco de ser "atropelado" por Walcyr Carrasco, que entrará no ar antes, e perder Cortaz para a substituta de "A Força do Querer".

Disputa interna 2

A escalação da atriz Bruna Marquezine também passou a ser disputada pelas produções dos autores Walcyr Carrasco e Aguinaldo Silva. Como Carrasco entrará no ar primeiro, teoricamente a prioridade é dele. Em todo caso... Vamos aguardar.



Ao lado de Paulo Gustavo e Tatá Werneck, o humorista Rodrigo Sant'anna já há algum tempo figura como uma das principais estrelas do Multishow, sempre requisitado para diversas atrações.

E este ano, a exemplo de seus colegas, ele também terá um novo programa, já em fase de desenvolvimento. Rodrigo vai fazer uma dona de casa, catadora de lixo e que mora em uma favela. E mais: a personagem terá 13 filhos para sustentar e eles irão aparecendo aos poucos no programa.

Para a primeira temporada já estão acertados 20 episódios, sob a direção-geral do experiente Luciano Sabino. Elogiado internamente, o projeto deve iniciar gravações em setembro.

Já Paulo Gustavo irá liderar o elenco de "A Vila", em 25 episódios, sobre um ex-palhaço que estaciona seu trailer em uma vizinhança, após a falência do circo onde trabalhava.

Por sua vez, Tatá Werneck vai invadir a praia dos colegas Fábio Porchat e Danilo Gentili e fará um programa de entrevistas, o talk show "Lady Night".



