Saga gastronômica na Band

VIVER&

- 03:32





Com as férias de Ricardo Boechat, Fabio Pannunzio está de volta à bancada do "Jornal da Band" e Caroline Nogueira à do "Jornal da Noite".

A Casablanca completou, em dezembro, seu primeiro ano no complexo de estúdios de Vargem Grande, no Rio, que já foi conhecido como Recnov...

... Responsável principalmente pelas novelas, a produtora atingiu mais pontos positivos que negativos durante o período. A segunda parte de "Os Dez Mandamentos", "Escrava Mãe" e "A Terra Prometida" deixaram a Record em segundo lugar. Kevin Vechiatto, ex-"Cúmplices de Um Resgate", acertou com a Record para "O Rico e Lázaro".

Ontem foi a vez da Record espalhar que conseguiu o segundo lugar em dezembro, décimos à frente do SBT. E assim as duas vão levando, ora uma, ora outra, apenas escancarando a inexistência de qualquer diferença entre elas...

... Aliás, pelos valores a mais que a Record gasta frente à principal concorrente, essa insignificante desigualdade nem deveria servir como motivo de festa. Muito ao contrário.



bate - rebate



CANAL 1



Foi na raça

O papel de protagonista em "Belaventura", próxima das 19h da Record, só foi dado a Rayanne Morais após uma longa bateria de testes. Ela impressionou a direção e acredita-se que poderá surpreender no papel da mocinha pobre que atrai as atenções de um príncipe. As gravações terão início em fevereiro.

Simples assim

"Poliana", escrito exatamente desta forma, um "l" só e sem o "y", foi definido como título definitivo da próxima novela do SBT. "João pé de feijão" também não será usado, nem como subtítulo.

Objetividade

Ao se decidir por "Poliana", a autora Iris Abravanel e o diretor Reynaldo Boury entenderam, entre outras coisas, que vai ser mais fácil pegar junto ao telespectador. O elenco não tem ninguém ainda. A ideia é começar a pensar nele entre maio e junho, porque as gravações só terão início em agosto.

Chamadas no ar

Já de alguns dias, em vários intervalos da sua programação, a Globo passou a fazer chamadas do "Tá no Ar" e "Amor & Sexo". Os dois, sem contar a série "Dois Irmãos" e o "BBB", também em vias de exibição para janeiro.

A volta dela

Ainda sem participar das gravações, Alice Wegmann teve ontem mais um dia puxado no Projac, envolvida com necessários trabalhos de bastidores, para o retorno de Isabela em "A Lei do Amor". Foram várias horas dispensadas aos testes de figurino, cabelo e de toda a composição de uma nova personagem.

Vida diferente

Isabela, a partir do capítulo do próximo dia 16, dará lugar à vingativa Marina, que logo se tornará a melhor amiga de Magnólia (Vera Holtz). Massagista, ela é que, fazendo a simpática, vai dar um fim nas terríveis dores que a vilã sente nas costas.



A Bandeirantes, de uns tempos para cá, levada pelo sucesso de "Masterchef", não faz questão alguma de esconder que está, cada dia mais, com os dois pés na cozinha.

Apenas deste formato, em março irá ao ar a série que reúne participantes amadores e mais outra, em agosto, só com profissionais.

E pensa que chega? Nada disso! Para antes dos dois está programada a estreia de "Pesadelo na Cozinha", em 13 episódios, exibição às quintas-feiras, 22h30, com apresentação do "MasterChef" Eric Jacquin.

Isso é o que já está certo.

Porém, para o segundo semestre, existe o desejo de levar ao ar mais um conteúdo na mesma linha, sob o comando de Paola Carosella.

Um assunto que, aliás, por enquanto, está restrito a ela e a Diego Guebel, da Programação e Artístico, dando toda pinta de um novo fogão prestes a ser aceso.

Que esta mesma disposição, um dia, volte a ser aplicada em outros segmentos da sua programação, como os setores de Jornalismo e Esporte, sempre vistos como principais marcas da casa.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery