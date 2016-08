São José ganha primeiro painel grafitado

VIVER&

- 12:27

Paula Maria Prado

São José dos Campos



Cerca de 40 metros de largura por 8 metros de altura. Esse é o tamanho da nova arte do grafiteiro Claudinei F.M. Oliveira, o Vespa. O joseense, um dos nomes do grafite em 3D, tem passado os últimos seis dias solitário sobre um andaime no muro que fica atrás do posto Chaparral (av. São João, na altura do número 2.000).



No traço do spray, braços abertos. "Só irei nomear o trabalho depois dele pronto", disse Vespa, que costuma partir de um desenho base para finalizar a criação já na parede. "Com o set pronto, eu deixo o trabalho fluir. Por ora, ainda posso acrescentar novos elementos", afirmou.



A obra faz parte das atrações da Semana de Design -- DWalk, que acontece até este domingo (28) em 25 lojas do circuito decór de São José. O grafiteiro faz parte da programação das lojas Villa Bella DeMartini.



"De largura é o maior painel que já fiz na minha carreira", disse o grafiteiro que é apaixonado por arte desde pequeno. "O grafite entrou na minha vida em 1998. E aos poucos, aquilo que era um hobby virou profissão", conta. "Sei pintar diversos estilos --personagens, arte realista --, mas gosto mesmo é do 3D. Sempre procurei estudar esse tipo de desenho. Gosto de brincar com formatos e me inspiro em nomes que pintam no mesmo estilo que eu".



Perfeccionista, Vespa brinca que é preciso praticar o desapego quando se produz uma obra de arte na rua. "É ao mesmo tempo um privilégio ter tantas pessoas olhando o seu trabalho. E, profissionalmente, é bom para mim observar a evolução das minhas obras".

Além do mural joseense-- que será finalizado neste domingo aos olhos de todos que passarem por lá-- dois trabalhos marcaram a carreira do grafiteiro.



"Uma vez pintei junto de um amigo o retrato do avô dele, que estava passando por um momento delicado de saúde. Então, optamos por fazer a ele uma homenagem em vida. Graças a Deus, ele está vivo e bem. Mas me marcou muito essa pintura", contou o artista.

A segunda obra, foi realizada em Lisboa, Portugal. "Ela tem cerca de 15 metros de altura e me fez mudar a visão que eu tenho dos meus trabalhos. Me deu muita experiência".



Mídia. Vespa pinta o primeiro painel de grafite em São José no momento em que a arte ganha visibilidade em todo o país a partir da obra de outro artista, Kobra, pintado no Boulevard Olímpico, no Rio de Janeiro, e que entrou para o livro dos recordes como o maior grafite do mundo.



"É uma arte mais bem aceita. Talvez por causa das aparições na mídia. Há cada vez mais pessoas buscando o grafite pelo lado comercial. Essa valorização da arte é uma evolução", afirmou Vespa.