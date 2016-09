Restaurante Mocotó versão ‘pocket’, em São Paulo

VIVER&

- 17:00

André Leite

São Paulo

Uma "versão pocket" do restaurante Mocotó. Ou "versão de canto", como define a própria equipe do Mocotó Café, que é a empreitada mais recente do chef Rodrigo Oliveira. A casa fica em uma "esquina" dentro do Mercado Municipal de Pinheiros.

"Irmão mais novo da família" -- além do restaurante e do café, Rodrigo também comanda o Esquina Mocotó - o local foi inaugurado em dezembro de 2015, numa tentativa do chef, junto a Alex Atala e Checo Gonzales, de contribuir com a revitalização do tradicional mercadão.

"Além disso, nos motivou a oportunidade de levar até aquelas pessoas a experiência de um café da manhã nordestino, além de alguns itens do cardápio do Mocotó, que podem chegar até aquele espaço exíguo com nossa conhecida qualidade e sabor", afirma o chef Alex Gomes, responsável pelo Mocotó Café.

Entre os pratos já consagrados do Mocotó e que fazem parte do menu do Café estão o Baião de Dois completo (R$26) - que aparece em diferentes versões -- e os Dadinhos de Tapioca (R$ 18, a porção). A única diferença das receitas da casa para o restaurante está na apresentação, um pouco mais simples.

Ainda chamam a atenção no cardápio o cuscuz com ovo mole e carne seca, a peixadinha de badejo e os bolinhos de mandioca cremosos.

E a lista de itens disponíveis não para por aí.



Empório.

No Mocotó Café, você ainda pode encontrar pães artesanais, tapiocas, torresminho, caldo de mocotó, escondidinho, além dos "pratos da semana" e sobremesas.

Tudo é feito sob a supervisão do chef Rodrigo Oliveira, que faz questão de acompanhar e controlar a produção de perto.

"Isso sem falar dos nossos produtos exclusivos, que vão com o selo 'Empório Mocotó', como farinhas, tapioca, manteiga de garrafa, melado e o nosso vinho, entre outros", diz Alex Gomes.

Entre as opções de bebidas estão cafés Nespresso e especiais coados, cappuccinos e chás. Mas, se a ideia é reforçar o clima nordestino, aí vale pedir uma Cajuína, bebida típica à base de suco de caju.

E, para quem curte cerveja, a dica é a Cerveja Mocotó -- que também pode ser levada para casa --, produzida exclusivamente numa parceria da casa com a Cervejaria Bamberg, de Votorantim, no interior do Estado de São Paulo.