Receita: Bolo de casca de banana

VIVER&

- 06:34

RECEITA



Sabia que a casca da banana tem 106% mais potássio que o resto da fruta? Então "bora" reaproveitar o ingrediente nessa receita de bolo:

INGREDIENTES

MASSA:

4 unidades de casca de banana

2 unidades de ovo

2 xícaras de leite

2 colheres de margarina

3 xícaras de chá de açúcar

3 xícaras de chá de farinha de rosca

1 colher de sopa de fermento em pó

COBERTURA:

1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara e 1/2 de chá de água

4 unidades de banana

1/2 unidade de limão

MODO DE PREPARO

Lave as bananas e descasque. Separe 4 xícaras de casca para fazer a massa. Bata as claras em neve e reserve, na geladeira. Bata no liquidificador as gemas, o leite, a margarina, o açúcar e as cascas de banana. Despeje essa mistura em uma vasilha e acrescente a farinha de rosca. Mexa bem. Por último, misture delicadamente as claras em neve e o fermento.

Despeje em uma assadeira untada com margarina e farinha. Leve ao forno médio pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos.

PARA A COBERTURA:

Queime o açúcar em uma panela e junte a água, fazendo um caramelo.

Acrescente as bananas cortadas em rodelas e o suco de limão. Cozinhe. Cubra o bolo ainda quente.