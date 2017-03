reality show nova aposta do sbt

VIVER&

- 04:37



O SBT aposta em novo reality show, dessa vez voltado para o mercado matrimonial. Estreia amanhã, às 21h30, o programa "Fábrica de Casamentos". Trata-se de uma coprodução do SBT com a Discovery Home & Health, comandada por Chris Flores e pelo chef Carlos Bertolazzi.

Nessa primeira temporada, com 16 episódios, o SBT encara o desafio de organizar o casamento dos sonhos dos noivos em sete dias, com direto a festa, convidados, convites, doces, pista de dança... Até o esperado "sim".

O formato foi criado a partir de números que mostram que o mercado de casamentos não entra em crise e é um segmento que cresce em torno de 20% ao ano. E os noivos escolhidos possuem diferentes perfis. Alguns estão juntos há cinco meses, outros há cinco anos.

Com a ajuda de uma pessoa da família, os apresentadores levantarão detalhes sobre a história do casal. Este é abordado de supresa pela dupla e tem de decidir na hora se topa ou não ter o casmento planejado e executado no prazo de uma semana. Caso aceitem, eles podem falar o que gostariam de ter em seu grande dia. Todos os detalhes, no entanto, só são revelados a eles, no ato da festa. Inclusive o vestido da noiva!