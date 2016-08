Projeto dá visibilidade às figureiras do Vale do Paraíba

VIVER&

- 12:35

Paula Maria Prado

São José dos Campos



Quando pequena, Luciana Melo torcia diariamente para que faltasse água na sua casa, em Belo Horizonte: a ida até o riacho era uma festa! Enquando os mais velhos enchiam os baldes, a criançada aproveitava para recolher a argila que acumulava em torno da mina.



Foi ali, esculpindo figuras no barro que ela descobriu sua vocação de artista. Na idade adulta, ainda voltada às artes --e de olho no modernismo em alta no país--, Luciana ministrou aulas na Universidade Federal de Viçosa. Cerâmica, Pintura, História da Arte... Até que, na década de 1980, de mudança para São José, reencontrou a sua história.



"Já conhecia o trabalho das figureiras de Taubaté, já que minha irmã morava por aqui e sempre me presenteava com peças produzidas por elas. Mas quando vim para São José, conheci Dona Lili e percebi que era isso que eu queria fazer de ali em diante", contou a figureira, que lembra de quando as peças eram vendidas no mercado municipal.



Lá se foram 30 anos. Hoje, aos 72 anos, Luciana continua fazendo suas peças e ministrando aulas. "Faço parte do projeto 'Santo de Casa - Tecnologias Populares', que reúne figureiros da cidade, e tem o objetivo de realizar ações de transmissão do saber voltadas para a manutenção da arte e fortalecer os grupos".



O grupo foi criado por Rosa Ester Quadros, Pércila Márcia e Elaine Coelho. "Nosso intuito é a valorização e recuperação dessa arte. Esse trabalho precisa de visibilidade para não sumir. Principalmente aqui em S.José em que a tecnologia é muito valorizada, é preciso resgatar os nossos valores culturais", afirmou Rosa.



Disseminação. Entre as pessoas da nova geração de figureiras, há por exemplo, a artesã Tina Lemos, 38 anos. "Comecei brincando com barro. Era algo comum. Fazia peças para mim, para meus amigos e para trabalhos de escola. Mas até então não tinha a noção de que se tratava de uma profissão nomeada figureira", contou Tina.



Autodidata, suas peças são fruto de sua identidade cultural. "Misturo o caboclo, o caipira e o piraquara. E, como caçula do grupo me preocupo muito em passar o conhecimento para o maior número de pessoas possível. As nossas figureiras são em sua maioria idosas, com a saúde frágil. Então, fico feliz quando vejo jovens se interessando pela arte para que ela tenha continuidade".