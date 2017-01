Programação de férias para a criançada!

VIVER&

- 07:32

Programação gratuita para a criançada O VALE preparou uma agenda especial com atividades que vão ocorrer ao longo deste mês

Redação

São José dos Campos



Virada de ano, férias escolares, o que fazer com a criançada? Sim, com a grana apertada e com as inúmeras contas do início do ano chegando, melhor economizar. Mas isso não significa deixar os pequenos de castigo em casa...

O VALE fez uma seleção de programas bacanas que vão rolar em São José dos Campos e em Taubaté voltado para os baixinhos. E melhor: com entrada gratuita. São teatros, circos, contação de história, oficinas e até gastronomia.

Destaque para as unidades do Sesc São José dos Campos e Taubaté, que sempre oferecem atividades para as crianças, pais e filhos e avós e netos. Ou seja, a família toda pode se divertir.

No parque Vicentina Aranha, a programação tem dois focos. O primeiro, vivências no parque, em que a criança poderá plantar árvore, brincar ao ar livre, fazer ioga, ler e aprender a se alimentar de forma natural

Já para quem curte um bom filme, no cineminha de férias: essa semana será exibida a animação "Zootopia - Essa Cidade é o Bicho". Estão ainda na agenda: "O Bom Dinossauro", "Mogli o menino lobo" e "Kung Fu Panda 3".

Já os apaixonados por Monteiro Lobato poderão se divertir no Sítio do Picapau Amarelo, com teatros e oficinas com Emília e sua turminha. Confira mais abaixo.

Confira alguns destaques da agenda



Sesc Taubaté

Dia 7 (sábado)

Das 15h às 17h - Pião com materiais reciclados

Às 16h - Peça: 'Malas Portam Histórias'

Dia 8 (domingo)

Às 11h - Peça: 'Círculo das Baleias'

Das 15h às 17h - Oficina: 'Aviõezinhos de papel'

Às 16h - Circo: 'Cirquim do Serafim'

Às 14h30 - 'Bichos dos Arredores - Noturnos'

Dias 12, 19 e 26 (quintas)

Às 9h - 'Trocando histórias' (vivência entre avós e netos)

Dia 15 (domingo)

Às 11h - Teatro: 'Adil e os Leões'

Dia 18 (quarta)

Às 19h30 - Circo: 'Carpinteiros em domicílio'

Dia 20 (sexta)

Às 15h - Circo: 'Mimica'

Dia 21 (sábado)

Às 15h - Gastronomia: 'Mestre cuca' - geladinhos saudáveis

Às 16h - Contação de história: 'Histórias da Roça'

Dia 22 (domingo)

Das 15h às 17h - Oficina: Construção de cata-vento

Às 11h, 11h30, 12h, 13h30, 14h e 14h30 - Teatro: 'Filhotes do Brasil'

Dia 29 (domingo)

Das 14h às 17h - Autômato de brinquedo

Sesc São José

Dia 8 (domingo)

Às 16h30 - Teatro: 'Reisado da Borboleta, do Maracujá e do Pica Pau'

Dia 12 (quinta-feira)

Das 14h e às 16h - Oficina: 'Bê-a-Bá das Core s e Cantigas'

Dia 22 (domingo)

Às 16h30 - Circo: 'Cadê o meu nariz?' (comédia)

Dia 29 (domingo)

Às 16h30 - Peça: 'O Vaqueiro e o Bicho Froxo'

Dia 29 (domingo)

Às 11h - Contação de história: 'Histórias brincadas para pequeninos'



Vicentina Aranha

Dia 5 (quinta)

Às 15h30 - Cinema de férias: 'Zootopia - Essa cidade é o bicho'

Dia 10 (terça)

Às 15h - Contação de história: Lúdica literatura

Dia 11 (quarta)

Às 9h - Vivências no parque - Ioga para crianças



Dia 12 (quinta)

Às 15h30 - Cineminha de férias: 'O Bom Dinossauro'

Dia 14 (sábado)

Às 19 - Cineminha de férias: 'Mogli, o menino lobo '

Dia 18 (quarta)

Às 9h - Vivências no parque - comidas saudáveis

Dia 25 (quarta)

Às 9h - Vivências no parque - Plantando árvores

Dia 26 (quinta)

Às 15h30 - Cineminha no parque: 'Kung Fu Panda 3'

Dia 29 (domingo)

Às 9h30 - Circo: 'Charanguinha com a Banda de Circo'

Às 10h - Teatro: 'O sumiço do mágico Abracadabrus'



Sítio do Pica-pau Amarelo

Entre os dias 5 e 8 (quinta a domingo)

Às 10h30 - Visita Guiada.

Das 14h às 17h - Turma do Sítio do Picapau Amarelo

Das 13h às 17h - Brincadeiras no Quintal

Das 13h às 17h (no sábado) - Oficina: Cuíca com material reciclável

Às 11h (no sábado e no domingo) - Teatro: 'As Emili'annas'

Das 13h às 17h (no domingo) - Oficina: Peteca de Revista

Às 16h - Teatro: 'As Emili'annas'.

Entre os dias 12 e 15 (quinta a domingo)

13h às 17h (no sábado) - Oficina: Mini Livro Memórias da Emília

Entre os dias 19 e 22 (quinta a domingo )

Das 13h às 17h, sábado - Oficina: Agarradinho de Lagarto (baseado no livro 'Histórias da Tia Nastácia')

Das 10h às 10h45 (no sábado) - Passeio do Visconde

Das 13h às 17h (no domingo) - Oficina : Porta Objetos da Galinha d'Angola

Entre os dias 26 e 29 (quinta a domingo)

Das 13h às 17h (no sábado) - Oficina: Marcador de Livros da Emília

Das 10h às 10h45 (no sábado) - Passeio do Visconde.

Das 13h às 17h (no domingo) - Oficina: Boneca 'Mama África'

*O restante da programação do sítio para os demais dias da semana se mantem como indicado na primeira semana