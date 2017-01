Premiação prêmio de literatura

VIVER&

Sesc abre inscrição para quem deseja concorrer nas categorias Conto e Romance

Serão apenas obras nacionais . O edital completo está no site www.sesc.com.br/

O Prêmio Sesc de Literatura, concurso que revela novos talentos da área, abre no dia 9 de janeiro as inscrições para mais uma edição. Até o dia 17 de fevereiro, os candidatos poderão concorrer nas categorias Conto e Romance.

Os vencedores têm suas obras publicadas pela editora Record, com tiragem inicial de 2.000 exemplares. Para participar, os candidatos deverão apresentar os originais de romances e as coletâneas de contos inéditos.

O autor poderá concorrer nas duas categorias desde que tenha obras nunca publicadas em ambas, inclusive em plataformas on-line. Neste caso, as inscrições serão realizadas separadamente. O processo seletivo será via internet, desde o envio de informações pessoais até a obra digitalizada.

Todos os trabalhos são submetidos à avaliação das comissões julgadoras compostas por escritores, especialistas em literatura, jornalistas e críticos literários definidos pelo Sesc. Os vencedores serão anunciados em junho de 2017.

Última edição.

Franklin Carvalho e Mário Rodrigues foram os vencedores do Prêmio Sesc 2016, nas categorias Romance e Conto, respectivamente, com os livros "Céus e terra" e "Receita para se fazer um monstro".

"Ganhar abriu caminhos para que o meu trabalho seja divulgado em todo o país", informou Rodrigues em nota. "Sinto-me recompensado e com uma grande responsabilidade para os projetos futuros", concluiu Carvalho.