Premiação 'Game of thrones' é mais premiada da história

Série levou nove prêmios na primeira lista divulgada pelo Emmy



"Game of Thrones" se tornou a série dramática mais premiada da história. A produção da HBO levou nove Emmys nesta edição. Somado aos prêmios anteriores, são, ao todo, 35 vitórias. Ou seja, "GOT", como é chamada, superou seriados como "The West Wing" e "Hill Street Blue", que tiveram 26 prêmios.

A lista dos vencedores da 68ª edição do Primetime Emmys foi divulgada no último final de semana. A lista compõe a priemira parte dos vencedores. A segunda será divulgada no próximo domingo (18). Na ocasião serão anunciados vencedores de Melhor Série de Comédia e Drama, Atuações, Direção e Roteiro.

Esta primeira lista trouxe algumas novidades. Esta foi, por exemplo, a primeira vez que a Academia concede prêmio a uma dupla: as atrizes Amy Poehler e Tina Fey, na categoria Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia.

Já o canal FX, que quebrou o próprio recorde deste ano, com 56 indicações, levou 12 Emmys e assegurou seu lugar no ranking das mais bem colocadas, superando até mesmo Netflix e PBS, com seis estatuetas cada uma.

"GOT" levou Melhor Elenco em Drama, Melhor Maquiagem para Série, Melhor Design de Produção, Melhor Coordenação de Dublês em Drama; Melhores Efeitos Visuais e Melhor Mixagem de Som em Drama.

