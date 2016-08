premiação Beyonce leva para casa oito troféus no vma

VIVER&

- 04:26



A cantora norte-americana Beyoncé dominou a apresentação do MTV Video Music Awards, que aconteceu no último domingo (28).

Ela fez uma apresentação de 15 minutos de seu álbum recém lançado, "Lemonade", e levantou a plateia. As canções falam sobre traição, vingança e empoderamento feminino.

Como se não bastasse, a estrela levou para casa oito estatuetas, incluindo o melhor prêmio da noite: Vídeo do Ano, por "Formation".

"Quero agradecer minha bela filha e meu incrível marido por seu apoio", disse ela após receber a estatueta.

Beyoncé venceu ainda nas categorias Melhor Vídeo Feminino, Coreografia, Montagem, Vídeos em Formatos Longos e em demais categorias que são votadas pelos fãs.