Performance obras 'cegos' nas ruas de São José

São José dos Campos



Homens e mulheres executivos portando maletas, bolsas, celulares e documentos caminham lentamente com os olhos vendados. Misturados aos pedestres e desestabilizam o fluxo cotidiano do centro da cidade.

A obra é "Cegos", uma performance do grupo Desvio Coletivo, do Laboratório de Práticas Performativas da USP (Universidade de São Paulo) e é aberta a inúmeras leituras.



Pode ser vista como a redução de nossa existência à função produtiva e ao consumo, o excesso do trabalho, o aprisionamento e a petrificação da vida, a automatização do cotidiano e a degeneração ética da sociedade, entre tantas outras.



A performance acontecerá nas ruas do centro de São José dos Campos. "Essa intervenção artístico-urbana foi uma forma de protesto contra o consumismo que invade nossa sociedade e o mundo em geral. Queremos chamar a atenção para este problema que se acentua a cada dia", afirmou o professor Marcos Bulhões, idealizador do projeto junto de Marcelo Denny, em nota da USP.



A partir das 12h.