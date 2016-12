Patrimônio Iniciado restauro do MLP

VIVER&

Após um ano, Museu da Língua Portuguesa começa a ser reconstruído; custo é de R$ 65 mi

As obras serão realizadas até dezembro de 2018; toda a reconstrução tem por base o projeto original



A reconstrução do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, acaba de ser iniciada, um ano após o incêndio que consumiu parte do edifício da Estação da Luz.

As intervenções dessa etapa, com duração de 12 meses, vão restabelecer a ambiência arquitetônica, com o restauro das quatro fachadas do prédio atingidas pelo incêndio, bem como a recuperação e reconstrução das esquadrias.

Já estão em desenvolvimento ainda, o projeto da estrutura da cobertura, de climatização, elétrica, hidráulica e combate a incêndio.

As obras serão realizadas até dezembro de 2018. Já a implantação da museografia tem início no mesmo ano, com previsão de conclusão até março de 2019. A data de inauguração só será definida após a conclusão dos projetos.

Toda a reconstrução do Museu da Língua Portuguesa será baseada no projeto original, aprovado pelos órgãos reguladores na época da inauguração do museu, em 2006.

Serão contempladas, ainda, adaptações relativas à adequação às mudanças na legislação e à experiência de uso do prédio durante seus dez anos como museu.

O projeto atual foi desenvolvido pelo arquiteto Pedro Mendes da Rocha, responsável pelo projeto original do museu junto com Paulo Mendes da Rocha.

O custo total da reconstrução está estimado em R$ 65 milhões, sendo R$ 36 milhões da iniciativa privada e R$ 34 milhões da indenização do seguro contra incêndio.