País do faz de conta

Felipe Fecincani, da rádio Bandeirantes, está de namoro com a Fox...

... E a Fox de namoro com ele. Casamento próximo.

A nova programação da Rede TV! será discutida a partir da próxima segunda-feira.

"Rock Story", depois de um bom começo, entrou cedo demais na fase da barriga...

... Vai dia, vem dia e a novela continua ali. Preguiça.

Amaury Junior ainda não sabe quando a Globo colocará no ar a sua participação no programa "Tá no Ar"...

... E conta que foi uma das passagens mais divertidas da sua carreira.

Animada com o que viu por lá, nas gravações do novo programa, Cynthia Benini vai passar seu aniversário, neste sábado, no Xingu...

... A propósito, neste sábado, a Cynthia será a convidada do "Mega Senha", da Rede TV!. Programa gravado.

Na Globo, por decisão da sua teledramaturgia, as produções das 23 horas agora são chamadas de superséries. Não mais novelas.

Aos interessados: o Senac SP está lançando curso de dança para teatro musical, unidade da Lapa...

... A idade mínima é 16 anos e serão 15 horas de aulas a partir de 9 de fevereiro.

Tudo novo

Em março, o programa do Gugu vai voltar, ao vivo, na Record, com reformulações bem significativas nos seus cenários, abertura e vinhetas de passagem. A ordem, quanto ao seu visual, é passar borracha em tudo que existia no modelo antigo e dar cara nova a atração.

Detalhe

Mesmo com a produção do Gugu agora a cargo da I9, toda a edição e a finalização ficarão sob os cuidados da Record. Até o ano passado , a missão era da GGP, do próprio Gugu, quem cuidava de tudo isso.

Atenção nisso

Uma reviravolta no caso do apresentador Raul Gil - SBT não pode e nem deve ser descartada. As conversas dos últimos dias, inclusive com intervenções de Silvio Santos, direto de Orlando, indicam para um desfecho diferente daquele até aqui dado como certo, que é o encerramento do contrato no fim de fevereiro.

Eis a questão

Considerando agora como

provável a permanência do Raul, resta saber como será

resolvida a questão do Celso

Portioli. Para todos os efeitos,

a sua mudança para as tardes

de sábado é o que está valendo como oficial até agora. Por

enquanto, repito, é um gato

no telhado.

Acelerado

A Globo está concluindo, no Chile, a primeira etapa de gravações da próxima super série das 11, "Os Dias Eram Assim", escrita por Ângela Chaves e Alessandra Poggi, prevista para entrar no ar em abril. O elenco, liderado por Renato Góes e Sophie Charlotte, voltará ao Brasil entre domingo e segunda-feira.

Suspense

Existem dificuldades na renovação da Bandeirantes com o Bradesco para a continuidade da rádio Bradesco FM. O contrato entre eles está vencendo e o acordo parece difícil.



Para qualquer mortal, aqui no Brasil, se habilitar a uma concorrência de emissora de rádio ou televisão, uma penca de documentos é solicitada para comprovar a sua idoneidade. Aliás, costumo brincar que só exame de próstata e chapa do dedão do pé é que não!

Aí, como passo seguinte, o feliz contemplado, com a concessão nas mãos, aluga esses canais, quase que por inteiro, para aquele que aparecer com a melhor oferta.

A verdade é que para a sub-concessão, ficha suja ou não, só o dinheiro é que importa. Rádio à parte, onde a bandalheira é quase completa, no campo da TV, os canais CNT e 21 aparecem como dois melhores exemplos daquilo que foi acima colocado.

Ambos são inteiramente alugados por uma igreja, por acaso a mesma, nas 22 horas do dia. As duas que sobram são usadas para não caracterizar o ilícito. Uma vergonha.

Pior é que nenhum cristão, entre os tantos governos, o que aí está e os que passaram, se dignou ou teve coragem de botar ordem nisso.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery