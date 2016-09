oscar cineastas criticam decisão

VIVER&

- 04:25



Em Toronto, no Canadá, para participar do festival de cinema local, o diretor de "Aquarius", Kleber Mendonça Filho, se manifestou em seu Facebook sobre a decisão do Ministério da Cultura em excluir o seu filme da vaga ao Oscar 2017, na categoria Filme Estrangeiro.

"É bem possível que a decisão da comissão esteja em total sintonia com a realidade política do Brasil, ou seja, é coerente e já esperada", escreveu. Ainda segundo ele, "Aquarius" já "faz parte da cultura e desse tempo, num ano difícil no nosso país".

Segundo o Minc, o longa "O Pequeno Segredo", de David Schürman, será o representante do país na premiação.

Polêmica.

Antes mesmo de sua estreia, "Aquarius" já havia protagonizado duas polêmicas: em maio, Kleber e sua equipe estiveram no festival de Cannes segurando cartazes que denunciavam suposto "golpe" sofrido pelo Brasil, se referindo ao processo de impeachment de Dilma Rousseff.

E, no fim de agosto, o filme foi classificado recomendado para maiores de 18 anos. Após um pedido de reconsideração classificativa, o filme passou para 16 anos.

"O Pequeno Segredo" estreará apenas em novembro.