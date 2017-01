oscar 2017 novo recorde

VIVER&

'la la land' é preferido Musical que homenageira 'Era de Ouro' de Hollywood recebe 14 indicações e se iguala ao recorde de 'Titanic' e 'A Malvada'

Como já era esperado, após sua espetacular recepção de público e crítica, "La La Land - Cantando Estações", musical que homenageia a Era de Ouro de Hollywood, foi o destaque das indicações para a 89ª edição da premiação da Academia, anunciadas ontem.

Em apenas um mês de exibição o longa já arrecadou mais de US$ 170 milhões (cerca de R$ 538,9 milhões) em bilheterias ao redor do mundo, além de vários prêmios recebidos na temporada pré-Oscar.

O musical de Damien Chazelle recebeu 14 indicações, incluindo o "Big Five", termo utilizado para as categorias mais importantes da premiação: filme, direção, atriz (Emma Stone), ator (Ryan Gosling) e roteiro (Damien Chazelle).

O filme agora une-se ao seleto clube de "Titanic" (1997) e "A Malvada" (1950) e mantém o recorde de indicações por um mesmo filme.

Na telona.

Sem grandes surpresas, "Moonlight: Sob a Luz do Ar" e a ficção científica "A Chegada" receberam oito indicações cada.

O sensível filme de Barry Jenkins, que trata de assuntos delicados como bullying, abandono, questão racial, criminalidade e o despertar para homossexualidade sai na frente ao conseguir indicações para categorias consideradas mais nobres: filme, direção, ator coadjuvante (Mahershala Ali, em uma atuação extraordinária), atriz coadjuvante (Naomie Harris), roteiro adaptado (Barry Jenkins e Tarell Alvin McCraney), fotografia, montagem (James Laxton) e trilha sonora.

"A Chegada", belíssimo trabalho de Denis Villeneuve, foi lembrado como melhor filme, direção e roteiro, além das indicações técnicas de fotografia, montagem, design de produção, edição de som e mixagem de som.

A grande ausência foi a presença de Amy Adams na lista das indicadas a melhor atriz. Cotada pelas principais bolsas de apostas de Hollywood, ficou de fora, perdendo sua vaga, até então garantida, para a atriz Ruth Negga, do correto "Loving", que conta a luta de um casal inter-racial perseguido pela lei racista do Estado da Virginia nos anos 1950.

Reconhecimento.

Meryl Streep chega a sua vigésima indicação ao prêmio por sua interpretação como Florence Foster Jenkins no divertido filme que conta a história da mecenas conhecida como a pior cantora de ópera da história.

Natalie Portman é a grande concorrente da categoria de melhor atriz por sua participação na cinebiografia da ex-primeira dama americana Jackie Kennedy, filme de estreia do chileno Pablo Larraín em Hollywood.

Já Casey Affleck é o forte candidato na categoria de melhor ator por sua interpretação em "Manchester à Beira Mar", depois de conquistar o Globo de Ouro na categoria de melhor ator em filme dramático.

Viola Davis, arrebatadora em "Fences", conseguiu sua terceira indicação e deve sair com a estatueta em mãos na categoria atriz coadjuvante. O filme ainda foi indicado na categoria ator (Denzel Washington), filme e roteiro adaptado.

Destaques.

No quesito filme de animação, a Disney emplacou dois indicados, "Moana" e "Zootopia", o grande favorito. Destaque para a franco-suiça "Minha Vida de Abobrinha". "Kubo e a Espada Mágica" levou também a indicação de efeitos especiais, algo raro para uma animação.

Escrito e dirigido pelo brasileiro Leo Matsuda, o curta "Trabalho Interno" ficou de fora da premiação. A produção chegou aos pré-selecionados, mas não foi indicada.

O alemão Toni Erdmann é o favorito para filme de língua estrangeira, que trouxe na lista "Um Homem Chamado Ove" (Suécia), "Terra de Minas" (Dinamarca), "Tanna" (Austrália),e "O Apartamento" (Irã).

Este ano, 336 longas estavam aptos a concorrer a melhor filme. Das 10 indicações possíveis a Academia optou por nove. Na cerimônia de 2016, "Mad Max: Estrada da Fúria" foi o filme com o maior número de prêmios, seis no total, mas foi "Spotlight: Segredos Revelados" que levou o Oscar de melhor filme.

Os vencedores da 89ª edição do Oscar serão conhecidos na noite de 26 de janeiro, em cerimônia realizada em Los Angeles. Jimmy Kimmel, comediante e apresentador de talk-show na televisão americana será o apresentador. Ele já esteve a frente da entrega do Emmy em duas edições.