oscar 16 longas brasileiros disputam indicação

Dezesseis longas nacionais vão tentar uma vaga ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro no ano que vem. A lista das produções inscritas foi divulgada pela Secretaria do Audiovisual e conta com "Aquarius", de Kleber Mendonça Filho, e "Chatô - O rei do Brasil", de Guilherme Fontes.

Uma comissão de pessoas ligadas ao audiovisual está encarregada de escolher o representante brasileiro na premiação americana. O anúncio será feito no dia 12.

Como já era esperado, "Boi Neon", de Gabriel Mascaro, e "Mãe só há uma", de Anna Muylaert, estão fora da lista. Os dois diretores haviam anunciado que retirariam seus filmes da disputa, por questionarem a imparcialidade da comissão, alvo de polêmica desde que um de seus integrantes,

No caso, o crítico Marcos Petrucelli, que condenou nas redes sociais a atitude da equipe de "Aquarius" (que protestou contra o impeachment em Cannes) e acusou Mendonça Filho de usar dinheiro público para ir ao festival.

Por outro lado, o Marcelo Calero, ministro da Cultura, afirmou confiar "plenamente na isenção e na capacidade da comissão avaliadora", disse.

Outros filmes que tentarão vaga estão: "A despedida", de Marcelo Galvão; "Mais forte que o mundo", de Afonso Poyart; "O outro lado do paraíso", de André Ristum; "Pequeno segredo", de David Schurmann; "Uma loucura de mulher", de Marcus Ligocki Júnior; "Nise - O coração da loucura", de Roberto Berliner; "Vidas partidas", de Marcos Schetchman.

Também "O começo da vida", de Estela Renner; "Menino 23: Infâncias perdidas no Brasil", de José Belisario Cabo Penna Franca; "Tudo que aprendemos juntos", de Sérgio Machado; "Campo Grande", de Sandra Kogut; "A bruta flor do querer", de Andradina Azevedo e Dida Andrade; "Até que a casa caia", de Mauro Giuntini; e "O roubo da taça", de Caito Ortiz.