Oportunismo nos bastidores

Uma pena. O "RJ Notícias", suspenso no ano passado, não retornou à programação da Rede TV! - Rio de Janeiro, como se esperava...

... Era o informativo da casa que alcançava maior audiência entre os telespectadores.

Mesmo fora da TV já há algum tempo, Palmirinha Onofre continua como uma das mais requisitadas para comerciais.

Chris Ubach, protagonista da série "A Garota da Moto", lança nesta quinta-feira no Lemni Café, em São Paulo, o livro "Zoológico de Fogo".

O talent show "MasterChef", em uma fase de audiência muito ruim, ainda faz a grande alegria da Band.

Mesmo com jogo do Brasil pela frente, o programa fechou com a vice-liderança no seu horário cheio...

... Fechou com 4,4 de média.

José Luiz Datena diz que fica duas horas na rádio Bandeirantes de manhã...

... E outras quase três horas e meia na televisão entre a tarde e a noite...

... Ainda assim, assegura e estranha, tentam falar outras coisas dele sem ser o trabalho.

Na Globo, "Os Dias Eram Assim", com Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira e Renato Góes, tem estreia assegurada para 17 de abril, uma segunda-feira, faixa das 23h.



A velha guerra da TV Gazeta - São Paulo, com as operadoras, no meio dessa marafunda toda, chegou amistosamente ao fim. Desde o começo da semana, por exemplo, ela passou a ocupar a canal 521 da NET.

Em todo este episódio de interrupção de sinal, teve outro bastidor nervoso envolvendo as cabeças de rede, especialmente SBT e Record e as suas afiliadas. Várias, que por conta própria estão atreladas às operadoras, receberam ordens por escrito para seguirem a iniciativa de São Paulo.

O perfil do SBT na rede Instagram chegou a 5 milhões de seguidores. O dobro da Record que tem 2,5 milhões. O perfil da Rede Globo possui 5,9 milhões.

O desligamento do analógico em São Paulo teve também seus disparates e algumas derrapagens nos noticiários. Ontem, pela manhã, por exemplo, enquanto a GloboNews errava e informava que o desligamento já tinha acontecido, o jornalismo da Globo, da mesma casa, repetia a todo instante o horário correto: 23h59 da quarta-feira.

O SBT definiu que a substituta de "Carinha de Anjo" vai mesmo se chamar, e agora como título definitivo, "As Aventuras de Poliana". Estreia em março do ano que vem, mas as gravações devem começar nos primeiros dias de setembro.

A partir de segunda-feira, a próxima, João Kleber voltará a apresentar o seu "Você na TV", na Rede TV!, das 18h45 às 19h30. Caberá a ele a missão de pegar do traço da Igreja Universal e entregar com alguma coisa para o jornal do Boris Casoy, mesmo sabendo que o público de um não tem rigorosamente nada a ver com o outro.

Mesmo em processo de mudança do analógico para o digital, a igreja do Romildo Ribeiro Soares, "mas pode me chamar de missionário RR Soares", transmitia seus programas na Rede TV! e Band com resolução de um VHS. Usam tanto dinheiro em adquirir horário em rádio e televisão, mas não se preocupam em comprar equipamentos.

Durante o evento do "Dancing Brasil", da Xuxa, realizado terça-feira no Rio, foi exibido um vídeo inédito que ninguém foi autorizado gravar. É a abertura do programa onde os participantes dançam com bailarinos profissionais nos principais pontos turísticos do Rio.

Gravar em externas, com os bailarinos, é sempre bonito e chama atenção. Mas não será nada diferente do que o Henrique Matias, da "Dança dos Famosos", faz com muita classe, criatividade e competência há muitos anos no "Domingão".



Independentemente do que até agora aconteceu ou ainda virá a acontecer no decorrer dos próximos tempos, foi profundamente lamentável a atitude do SBT, Record e Rede TV!, que se intitularam Simba - mas que para o publicitário Toninho Rosa estão mais para mico leão - em tentarem fazer coincidir o fim do analógico em São Paulo e cidades da região metropolitana com o desligamento de seus sinais nas operadoras.

Nada mais inconsequente. Primeiro porque SBT, Record e Rede TV! têm história, valores, importância e significados, sob todos os pontos de vista, absolutamente diferentes uma da outra. Tem mais: hoje, por mais que essas emissoras tentem entender o contrário, a televisão não aparece entre as prioridades ou preocupações na vida de nenhum brasileiro. Ao contrário.

A tentativa de fazer coincidir a informação do desligamento de um sistema e a paralisação da transmissão do sinal, por mais que tenham informado ou feito campanhas, com certeza passou batido para muita gente. Foi, no fundo, a atitude oportunista acabou como outra grande barbeiragem.



